teamlab香港｜展覽今結束告別發光蛋　「小仙女」四來訪：好夢幻

政府斥資5000萬元推動、為期兩個多月的「藝術@維港2024」焦點項目「teamLab：光漣」今晚（8日）11時結束，最後一夜吸引大批市民到場與「發光蛋」拍照告別，幾乎每隻蛋都有市民駐足「打卡」，也有人參加完同在中環海濱舉行的SO2潑水音樂節，轉與「發光蛋」打卡。

有市民稱不捨「發光蛋」，已是第4次來，稱每一次感覺都不一樣，最後一天自帶道具裝扮，今晚更會留到最後一刻送別「發光蛋」：「陣間好夢幻時可以喺夢境做下小仙女」。



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把握最後一晚 S2O潑水音樂節轉場來打卡

「teamLab：光漣」最後一晚吸引不少市民入場，每一隻蛋均有市民駐足「打卡」，配合音樂讓參觀者放鬆感受。有市民是趁最後一日才首次到場，也有人對展覽愛不釋手多次前來；另有市民全身濕透，剛從參加同在中環海濱舉行的S2O潑水音樂節，轉到「發光蛋」把握最後打卡機會。

熱愛「發光蛋」的陳女士表示，連同未開幕前來過，今晚已是第4次，形容展覽「好夢幻、好enjoy 」，每次都有不同感受。她稱昨晚（7日）也有來，今日更自備道具，包括頭飾及雪紡裙，在眾蛋中起舞，「陣間好夢幻時可以喺夢境做下小仙女。」

期待明年能再辦同類活動

她表示，兒子曾在日本看過teamLab其他展覽，十分感謝港府在香港帶來免費展覽，令她省卻入場費及機票。陳女土稱不捨即將要告別的「發光蛋」 ，今晚會留到最後，期待明年能再辦同類活動。

首次來參觀的馮女士表示，時常經過中環海濱覺漂亮，拖至今日最後一日，決定要來參觀。（何瑞芬攝）

有市民盼港府多辦類似免費活動 如馮允謙演唱會

首次來參觀的馮女士表示，時常經過中環海濱覺漂亮，至今日最後一日決定要來參觀，形容令人很放鬆、很適合「打卡」，之前也曾付錢參觀過其他teamLab展覽，香港是免費所以很滿意。她稱希望港府能多辦活動，除「打卡」外，也可多辦演唱會等活動，認為可吸引遊客。她笑言喜歡歌手馮允謙，希望港府出手，辦免費演唱會，讓歌迷大飽耳福。

張小姐亦是首次參觀，得悉今晚是最後機會故到場「打卡」，稱與預期中一樣漂亮。（何瑞芬攝）

張小姐亦是首次參觀，得悉今晚是最後機會故到場「打卡」，稱與預期中一樣漂亮，希望能多辦「打卡」活動，認為環境亮對心情也更好，更可吸引更多遊客。

最後一晚毋須預約

「發光蛋」展覽期今晚結束，康文署早前已取消預約制度，故市民想趁最後機會到場「打卡」，入場時間為下午6時30至晚上11時，最遲入場時間為晚上10時50分。