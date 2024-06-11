港珠澳大橋｜李耀培指過關後車等人造成倒灌　倡人臉識別免上落客

本港過去三日迎來端午節連假，加上港車北上熱潮，不少港人會選擇開車到珠海遊玩。不過，昨日（10日）最後一日假期，港珠澳大橋口岸珠海拱北口岸在下午出現大塞車，有司機指，珠海返港塞車近4小時，「3公里走了40分鐘，凸顯了港珠澳大橋口岸配套管理的落後」。



香港汽車工業協會會長李耀培表示，過往口岸塞車動輒一至兩小時，但昨日收到會員反映，塞車時長達三至四小時，實在誇張，他分析可能因通關後車等人的情況造成「倒灌」，並建議珠海海關可考慮加入高科技人形識別協助加快通關程序，並且開放其他口岸予澳門車作分流。



昨日港珠澳大橋口岸珠海拱北口岸在下午出現大塞車。（何倩瑜攝）

司機：凸顯港珠澳大橋口岸配套管理落後

端午節假期三日連假的最後一日，昨日在內地「小紅書」上有不少駕駛者抱怨，指昨日經大橋過關大塞車，有司機不滿：「3公里走了40分鐘，凸顯了港珠澳大橋口岸配套管理的落後，港澳車與內地車的分流做得太晚車道太少，號稱百年工程的大橋只有雙車道進行分流你敢相信，導致大量的港澳車佔據三條車道後，又必須全部往右跨車道通行，內地車只能在左邊車道被堵住。」

亦有司機投訴，「所有節日經港珠澳大橋的要三思，根本沒有人去計算這個大橋口岸的承載力，一個端午節要塞4小時以上，不如早點發通知停關算。」

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拱北口岸過關後車等人造成倒灌

香港汽車工業協會會長李耀培表示，過往在周六、日，以及紅日等出入境高峰期，拱北口岸塞車一至兩小時成為常態，但昨日收到會員反映塞車三至四小時，實在誇張。

他認為大塞車的原因是因為，口岸的車輛關口不足，加上，在過關前車上除65歲以上長者以及手抱嬰兒可留在車上過關，其餘乘客都需落車過關，而每輛車都約有3至4個乘客需落車，在通關前已經造成阻塞；通關後車輛又需在上客區等待乘客上車，「車等人呢個情況就會造成倒灌，成個口岸就會塞住曬」。

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

倡開放更多口岸分流澳門車

他建議，珠海海關可考慮使用人臉識別等高科技技術協助加快通關程序，「咁所有乘客都可以喺架車度過關，唔使上落車」。由於港珠澳大橋可供港車北上、中港車、澳車北上等使用，他建議開放其他口岸，例如與澳門相連的橫琴口岸，則可以予澳門車使用，能有效分流，「唔使一齊塞」。

香港居民累計超12.5萬人次，佔客流總量的54.7%，成為口岸通行量最高的群體。（新華社）

香港居民成港珠澳大橋口岸通行量最高的群體

內地數據顯示，截至昨日下午1時，今年端午假期經珠海公路口岸出入的港澳單牌車超2.7萬輛次，佔口岸小客車總量的70.5%，佔比創歷史新高；口岸通行的港澳旅客超過16.4萬人次，較2023年端午假期增長153%。其中，香港居民累計超12.5萬人次，佔客流總量的54.7%，成為口岸通行量最高的群體。

數據顯示，今年以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達1130萬人次，同比增長118.6%；港澳單牌車數量超過265.2萬輛次，月均增長超過10%。