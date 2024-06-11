港大風波｜學生對事件認知不多憂影響校譽　料政府介入可釐清

香港大學校政風波持續，校長張翔與校委會主席王沛詩公開隔空駁火，身兼港大校監的特首李家超今日更（11日）表示，已提醒張翔及王沛詩要有良好溝通及互相配合。



港大不少學系已放暑假，校內只有少數學生受訪，雖然都接獲校方和校委會的電郵，仍對校政風波不太了解。有就讀四年級的學生對校政風波並沒有太了解此事，惟認為事件對校譽有一定影響，「行政有啲混亂」；對於政府宣布成立調研小組，有學生希望可以釐清事件



政府今日下午公布，就港大近期內部運作事宜成立調研小組，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，將盡快展開工作，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。

港大校園內只見少數學生，就讀大三的國同學表示，最近才完成交流計劃回港，不太清楚整個校政風波的詳情，但透過電郵知道校委會與校長各執一詞一事。他認為，校政風波對學校運作沒有影響，但對校譽有一定影響，不過校委會在年初已調查校長張翔，對學校已產生一定影響，今次雙方因副校長委任一事不感到會因而「火上加油」。

他表示，政府針對此事成立調研小組，有助釐清事實，「政府入場調查，睇清楚發生咩事。」

碩士生宋同學認為，校政風波對學生的影響不大。（夏家朗攝）

有大四陳同學（化名）表示，不太了解校政風波事件，但認為此事對校譽有一定影響，「行政有啲混亂。」她指，數個副校長位置懸空多時，或對管治有一定程度的影響。

碩士生宋同學表示，知道由年頭開始有校政風波，最近各方亦有向學生發放電郵給學生解釋校政事宜，但他並不了解事件。他認為，校政風波對學生的影響不大，相信亦未必會影響到校譽，因為今年港大在QS 大學排名亦有所上升。