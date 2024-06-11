港大風波｜校董葉劉勸張翔、王沛詩停火　免影響校譽

香港大學校政風波愈演愈烈，校長張翔與校委會主席王沛詩公開隔空駁火，互相指摘。身兼港大校監的特首李家超今日（11日）表示，已提醒張翔及王沛詩要有良好溝通及互相配合，下午會公佈如何解決港大風波。



身兼港大校董會委員的行政會議召集人葉劉淑儀向《香港01》表示，既然李家超已成立小組調查事件，校委會主席及校長應互相忍讓，不應再公開駁火，影響港大得來不易的校譽。



+ 3

港大校政風波愈演愈烈 張翔、校委會公開隔空駁火

港大校委會早前通過任命多名暫任副校長，港大校長張翔不滿任命撓過他，斥校委會在他毫不知情下決議任命暫任副校長。張翔與校委會主席王沛詩的矛盾不斷升級，昨天（11日）校委會公開指摘張翔對委任副校長知情，否認有私人恩怨，張翔隨即公開反駁點名校委會主席王沛詩從來沒有就提出的人選徵詢他的意見，批評有人不斷惡意製造事端，搞亂香港大學和香港。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，新購入多一個半山寶雲閣的單位。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葉劉淑儀：張翔、王沛詩不應再公開駁火

身兼港大校董會委員的行政會議召集人葉劉淑儀接受《香港01》訪問時，被問到如何解決港大風波，她表示既然李家超已成立小組調查事件，校委會主席及校長應互相忍讓，不應再公開駁火，影響港大得來不易的校譽。

葉劉淑儀早前都呼籲校委會和校長應有和諧的關係，無論副校長委任權在誰手上，也應該跟校長有充份的諮詢，和與校長合作比較好，希望可以盡快平息。

+ 9

李家超：港大不屬於校長或校委會主席 促以大學利益為首位

港大校監李家超今日（11日）在行政會議前見記者回應港大風波，他說港大屬於所有港人、不屬於校長，亦不屬於校委會主席，任何事情要以大學利益為首位。他表示大學要自我完善，如崗位有空缺要填補，行政有不當就要改善，程序不清楚要寫清楚，財務上要有清晰問責。他表示政府對大學撥款麼每年以百億元計算，公帑要用得其所，大學亦有簽署管治協議，要明白對管治有要求，必須亦大學利益為首要考慮。