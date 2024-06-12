政府撤銷6名潛逃英國者特區護照　黎棟國：仍然是中國人不礙回港

政府今日（12日）早上憲報刊登公告，指明6名被發出拘捕令正潛逃英國人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照」等，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。



現任香港立法會議員、前保安局局長黎棟國在電台節目中表示，撤銷特區護照並不等於失去中國國籍，6人仍是中國人，撤銷特區護照等措施效果可限制六人離開當地，雖六人被撤銷特區護照等，但仍可回港，只要向入境處申請旅行證件便可。



現任香港立法會議員、前保安局局長黎棟國表示，撤銷特區護照並不等於失去中國國籍，6人仍是中國人，撤銷特區護照等措施效果可限制六人離開當地，雖六人被撤銷特區護照等，但仍可回港。（馮子健攝）

現任香港立法會議員、前保安局局長黎棟國在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，撤銷特區護照並不等於失去中國國籍，他們仍是中國人。失去特區護照代表六人身上沒有有效的旅行證件，若要離開身處的地方，就要向當地部門查詢是否需要簽證、文件。

他補充，香港政府並不承認英國國民（海外）護照（BNO），但不阻礙他們使用BNO前往其他可接受BNO的地區。他指，雖六人被撤銷特區護照等，但仍可回港，只要向香港入境處申請旅行證件便可，而撤銷特區護照等措施效果可限制六人離開當地。

黎棟國：在港與6名人士有任何金錢交易都屬違反規定

黎棟國又表示，「禁止提供資金等或處理資金等」措施為最重要，當中涵蓋範圍更包括家人向六人提供資金等或處理資金。他澄清，是次措施與《基本法》第23條立法並不一樣，現階段的措施是根據《維護國家安全條例》相關規定指明，任何人都不能與通緝人士有金錢資助、商業交易等往來。

他指，相關法例並不具域外效力，即外國人士並不屬規限對象，若身處香港，向六人提供任何形式的資金或處理資金，就屬條例規限範圍，代表若身處香港的人士訂閱或「課金」六名潛逃者的YouTube、Patreon，提供資金或處理資金，都屬違反規定，「有任何金錢交易都唔得」。

立法會議員林新強在節目中表示，刊憲內容指明向該六人實施以下四項措施，有效阻嚇其他嫌疑犯或有傾向作出顛覆國家罪的人士。（黃浩謙攝）

林新強：措施有效阻嚇其他嫌疑犯或有傾向作出顛覆國家罪的人士

立法會議員林新強在節目中表示，刊憲內容指明向該六人實施以下四項措施，有效阻嚇其他嫌疑犯或有傾向作出顛覆國家罪的人士，當中「撤銷特區護照等」的措施，即代表不能回到香港以及中國，「係一個好大嘅懲罰嚟......如果屋企人要奔喪嘅話，做人子女係一個好大遺憾」。

林表示，今次措施代表政府經過長時間以來的勸喻，六人仍作出顛覆國家事情，「政府已經死心，先要行呢招」。他表示，對6名被發出拘捕令正潛逃英國的人實施「撤銷特區護照等」措施並不代表放逐，「放逐唔代表唔可以翻嚟，如果個政治改變咗，佢可以翻嚟，我相信所有政治嘅嘢都唔係永久嘅」。他續指，就算放棄了國民的身份，「都可以申請翻嘅，但比唔比就係國家嘅考慮」，即使不是國民的身份，仍有機會犯叛國罪。