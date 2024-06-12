鄧炳強指六名潛逃者於英國獲包庇　斥試圖影響國安案審判結果

保安局局長鄧炳強今日（12日）行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明6名被發出拘捕令正潛逃英國的人，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照」等，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。



保安局局長鄧炳強表示，今日以局長身份按《維護國家安全》賦予權力，刊憲將6名潛逃者列作指明潛逃者，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，並就上述人士實施相關措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」；「禁止與不動產相關的某些活動」，即不能有租樓交易；「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」，即不能合伙做生意；「撤銷特區護照等」；「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」的措施。

他稱，為不影響第三者，若合伙協議或相關樓宇簽署合約，在上述人士被列入指明潛逃者前簽訂，則不受影響。

政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）

「攞出勇氣返香港接受返司法程序」

他表示，已就上述措施要求有關部門及機構執行，上述6人均潛藏在英國，強調《港區國安法》訂立後，英國媒體、官員、政客及組織等都以歪曲事實方法抹黑特區政府，目的是破壞香港法治，有關人士更在國安案件中試圖影響審判結果。

他指較早時間中國駐英國大使館已指出英國政府編造個案，以違法英國國安法為名，檢控香港駐倫敦經貿辦人士。他稱6名指明潛逃者在英國獲得包庇，繼續分裂國家、煽動等，故有需要採取今次行動，強調措施是為應對、打擊、阻礙及防止潛逃行為，促使被指名潛逃者「攞出勇氣返香港接受返司法程序」。

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市民避免與有金錢瓜葛 不要同流合污

鄧稱，除獲局長特權外，任何人違反上述措施，可被判最高監禁7年，警方必嚴正執法。其他潛逃者，他指會檢視，或根據法例列其為指名潛逃者，又呼籲市民避免與該些潛逃者有金錢瓜葛，並不要與他們同流合污，切勿以身示法。

鄧炳強表示，已將違反國安罪行被法院通緝人士，可按國安法將其列指名潛逃者，至於何時或何人列入，「邊個做先呢，會有不同衡量」，強調今次列6個人是因英國政客政府想影響香港，上述6人在英國得到包庇，故要列入。

保安局局長鄧炳強今日（12日）表示，市民應避免與六名指定潛逃者有金錢瓜葛，並不要與他們同流合污，切勿以身示法。（黃浩謙攝）

「非常歡迎他們回港自首，可以聯絡入境處」

鄧又說，上述6人已被臨時撤銷其特區護照，但非常歡迎他們回港自首，相關人士可以聯絡入境處，由入境處發臨時證明回港自首。

鄧炳強又說，會適時檢討、不時檢討，無定時，有需要時便會檢討，將潛逃者列指定潛逃人士。他稱特許授權方面，會考慮相關行為是否合情合法，例如涉及一些公司，員工要供強積金，則會考慮其有否危害國家，再考慮是否作特許授權。

被問到政府會否要求其他國家不承認六名人士的香港護照，又將如何確保其他國家同意，鄧炳強指，入境事務處會根據法律註銷他們的護照，不同國家之間就如何通知註銷護照均有一個完善的機制。

被問及《公民與政治權利國際公約》保障遷徙自由，如取消六人的護照是否侵犯了他們的權利，鄧炳強表示，絕對沒有違反公約，因為根據約定，出於國家安全的原因也有例外，並適用於所有文明社會。

政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括蒙兆達直言。（資料圖片/羅君豪攝）

刊憲內容指明向該六人實施以下四項措施，就全部六名有關潛逃者而適用：「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。

此外，向霍嘉誌再施加「執業資格暫時吊銷」措施，以及向蒙兆達、蔡明達施加「暫時罷免董事職位」的措施。

政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括劉祖廸。（資料圖片/路透社）

政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括鄭文傑。(資料圖片/絲綢之路經濟發展研究中心官網）