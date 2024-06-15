孔教學院大成小學宣布26/27年停辦　助學生轉同區4校　每人派1萬

辦校61年的黃大仙孔教學院大成小學今（15日）宣布，2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦，辦學團體已撥備約600萬元協助學生過渡，現時小一至小四學生可轉往區內4間小學，轉校學生亦會獲1萬元助學金；正讀私家班的小一學生，若轉讀其他私立學校課程，則獲提供整個小學階段的資助。



學院表示，學校去年雖自資過百萬元開「私家班」，但區內學童人數「斷崖式下跌」，至2027年或再跌四分一人，只剩1,500名小一學生，評估未來0派班機會不低，故及早決定停辦。至於停辦後方向，辦學團體或考慮轉型私立小學。



辦校61年的黃大仙孔教學院大成小學今（15日）宣布，2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦。（資料圖片/梁鵬威攝）

辦學團體孔教學院今宣布，孔教學院大成小學會於2025/26年度停收小一，並將於2026/27學年結束營辦，學院會全力協助學生轉讀合適學校，會撥備約600萬元為學生提供支援，現時小五至小六學生，可繼續於本校就讀至升中，其餘級別會安排轉讀同區小學，安排如下：

1、現時小一至小四學生可在2024/25學年選擇轉往同區友校嗇色園主辦可立小學、天主教伍華小學、黃大仙天主教小學及天主教博智小學；



2、會為所有轉讀其他津貼或官立小學的學生提供1萬元助學金，減輕購置新校服及書簿雜費的負擔；



3、正就讀私家班的小一學生，若轉讀其他私立學校的本地課程，學院會為其整個小學階段提供學費資助；



4、若學生選擇在 2024/25學年轉至其他學校，會提供免費補習班直至2026/27年度學校停辦；



5、成立專責過渡督導委員會，並設立支援熱線（Whatsapp 電話：6531 4543）供家長查詢及跟進情況。



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稱未來獲派「0班」機會低 續辦未能提供穩定環境

至於教職員方面，孔教學院稱若其他屬校如有空缺，將優先考慮大成小學教師；學校也將按勞工法例及教育指引，對其他職工作適當安排。

孔教學院解釋，自2023年不再獲教育局資助開辦小一後，雖自資過百萬元開辦「私家班」，讓學校得以繼續營運，唯隱憂仍在，區內學童人數斷崖式下跌乃不爭事實，根據政府最新估算，黃大仙區明年適齡入讀小一學童人數跌穿2,000人，及至2027年再減四分一人，只有1,500小一學生。

面對如斯嚴峻現況，學院稱評估未來再派「0班」之機會不低，即使續辦也未必能為學生提供持續而穩定的學習環境，故及早公布決定，為學生提供轉校安排。學院又指，決定未來轉型以私校模式營辦。

學院又說，曾多於一次透過學校邀請家長出席家長會，宣布決定並就支援方案了解家長意見，惟未能接觸大部分家長，會繼續積極尋覓適當場地召開家長會。

早前曾獲成功「復活」 下學年僅獲派一班

孔教學院去年因收生不足，本學年獲教育局派「0班」小一，其後成功「復活」，新學年重獲資助開辦小一。小一統一派位月初「放榜」，該校早前發新聞稿，不滿教育局只獲准開辦一班小一，令學校無法再招收更多叩門生，聲稱「應獲准開兩班」。教育局當時回覆指，如學校獲派總人數少於41、同校網內其他學校仍有餘額，則不能開辦兩班小一。