孔教學院大成小學推「半留宿」教學　暫取錄16人　校長：有危有機

小一「統一派位」結果昨日出爐，獲「派0班」的黃大仙孔教學院大成小學，早前決定今年9月營辦私立小一，現正積極招生。 校長袁潘淑嫻接受《香港01》專訪表示，計劃在小一至小三推行「半留宿式」教學，即開放時間由早上7時45分至晚上7時，讓學生可留校活動近12小時。她指，學校轉型為私小後，更彈性取錄不同國籍及跨區學生等，自宣布下學年改辦「私家班」後，絕大部份選讀下學年小一學生均稱如常入讀，更有跨區學生及其他國籍學生報讀，暫時已錄取16名學生。



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本港學齡人口下降，下學年有5間小學獲「派0班」小一，學校紛紛要另覓求生出路。全港唯一以推廣儒家精神作教學目標的小學、孔教學院大成小學是其中一間「0班」學校，校長袁潘淑嫻坦言，獲悉被「派0班」時感十分驚嚇，認為學校小六派位不俗，分別有約98%及90%獲派首三志願還是第一志願，高於全港平均百分比，「初初真係好驚嚇，學校都叫受歡迎、成績又唔錯。」

她表示，學校尚欠少量學生才達16人開班門檻，認為獲「派0班」最主要仍是人口老化及出生率低問題，致學齡人口急劇下降，黃大仙更是當中的「重災區」。

黃大仙孔教學院大成小學因小一收生不足，新學年開辦「私家班」小一。（梁鵬威攝）

重申冀三年後轉私小 每班資助經費逾100萬

驚嚇過後仍要解決問題，袁潘淑嫻認為「有危便有機」，與辦學團體及校董會商討後，獲支持決定開設私營小一班，並期望在三年後整間小學轉為私立小學。她稱學校已獲資助，現時的學生及未來兩年入讀小一的學生，屆時均可全免學費，每班涉及資助額逾100萬元。

她表示，「私家班」及私小可打破原來津校限制，例如可跨區收生等，亦打算借此機會，參考外國寄宿學校的日校生方式，在小一及小三推行「半留宿式」教學，即讓學生可於早上7時45分至晚上7時、近12小時留校。

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下午提供運動訓練 請港隊教練任顧問

「半留宿式」並非真正留宿，袁潘淑嫻解釋，學生上午時段會參與常規學術課堂，中午由學校飯堂提供饍食，下午則會提供五類運動項目作每日專項訓練，包括羽毛球、游泳、乒乓球、劍擊及功夫，會邀請港隊教練為顧問。訓練過後，學生可選擇參與功課輔導或興趣班等。

她認為，新模式下方便雙職家庭下班後接回子女，另一方面可更好地讓學生全面發展潛能，運動訓練後更可選擇由學校老師輔導功課。她稱為此已增加招聘教師，並以輪班形式上班，減少教師負擔。

暫有16名學生申請九月入讀小一

袁潘淑嫻稱，自宣布轉為私小及推「半留宿式」教學後反應正面，絕大部份原本選擇該校的學生會留校，另有來自港島、馬鞍山等跨區學生亦前來報讀，更有多名來自英國、尼日利亞及韓國學生報讀，暫時已有16名學生確定入讀。

該校主張多元教學，學校設有遊戲室、飛機室等，平時更會推行遊戲式教學，加深學生印象。袁潘淑嫻表示，未來會將現時禮堂重建成一座大樓，設泳池、羽毛球場等，盼學生可全能發展。