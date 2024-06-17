香港「兒童合唱團之父」、著名作曲家葉惠康周日晚離世　享年94歲

有香港「兒童合唱團之父」之稱的著名作曲家、音樂教育家葉惠康昨晚（16日，星期日）離世，享年94歲。葉氏兒童音樂實踐中心今晚（17日）在社交專頁公布消息，並表示稍後會公布追思會安排。



著名作曲家、音樂教育家葉惠康6月16日離世，享年94歲。（葉氏兒童音樂實踐中心Facebook）

在浸大任教時建立音樂藝術學系

葉惠康生於1930年，早年肆業於北京燕京大學音樂系，畢業於中央音樂學院，主修理論作曲。1970年獲美國肯塔基州南方浸信會神學院碩士學位，1979年於美國德州西南浸信會神學院，取得音樂藝街博士學位。

他也曾於香港浸會大學任教，至1973年建立音樂藝術學系，出任系主任20年，其後在1993年獲受任為浸會大學校董。

葉惠康致力於兒童音樂教育，1969年創辦香港兒童合唱團，並協助組織多個本地兒童合唱團，被稱為香港「兒童合唱團之父」。他也曾獲國際音樂教育協會(ISME)連續三度邀請在1974、1976及1978年會議上作示範表演。

除了合唱團，他於1976年創立香港泛亞交響樂團，出任音樂總監及指揮，並在1996年再創辦香港兒童交響樂團。

其創辦的葉氏兒童音樂實踐中心今晚（17日）在社交專頁公布，葉惠康因年事已高，在6月16日晚上11時安詳離世，稍後會公布追思會安排。