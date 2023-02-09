《音樂人生》奪金馬最佳紀錄片　提名多項金像獎　記錄音樂家成長

電影《給十九歲的我》引起爭議並暫停公映，惟今日(9日)仍獲提名2023年香港電影金像獎最佳電影。同樣曾獲提名最佳電影的紀錄片、由導演張經緯執導的《音樂人生》，片中主角音樂家黃家正今日(9日)傍晚亦在個人facebook專頁發文，指拍攝過程中，曾希望導演不將家事播放，批評對方不尊重自己。

不過，電影十多年前上映時，亦是獲一片好評，最終勇奪金馬獎最佳紀錄片，亦獲提名多項金像獎，《香港01》整埋資料回顧該片的內容。



《音樂人生》當年口碑極佳。（電影海報）

《音樂人生》是導演張經緯的作品，在2009年首映。影片由黃家正11歲開始拍攝，並跟隨黃家正成長的6年時間。

黃家正曾就讀拔萃男書院，在11歲已贏得香港校際音樂節鋼琴項目比賽，更跟隨捷克布拉格管弦樂團合作演出。電影中提及到黃家正與家人的關係，以及黃家正的父母離異，對其成長的影響，包括對哥哥和姊姊的音樂技巧有看法。

2009年上映的紀錄片《音樂人生》由張經緯執導，拍攝被喻為音樂天才的黃家正的成長故事。(《音樂人生》劇照)

電影嘗試描述黃家正的心境變化，然後提到黃家正遇到他的鋼琴及人生老師羅乃新，令他在成長中有所得著，學習如何去做「人」。直到17歲時，如何用自己的音樂去教導和影響別人。

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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電影獲得2009年香港電影金像獎提名「最佳電影」，「最佳剪接」及「最佳音響效果」，張經緯更憑此電影獲得「新晉導演獎」；2009年香港電影評論學會大獎「最佳電影」；2009年金馬獎亦獲「最佳剪接」，「最佳音響效果」及「最佳紀錄片」。

張經瑋之後亦執導不少紀錄長片，如少年滋味等。其首個自創劇本，在2013年贏得第一屆首部劇情電影計劃專業組冠軍，並製作成電影《藍天白雲》，在2018年上映，獲同年香港電影金像獎提名最佳編劇，兩位演員梁雍婷及寶珮如，亦分別獲提名最佳新演員及最佳女配角。