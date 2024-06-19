女工沙井工作亡　法醫推斷死者吸入硫化氫暈倒墮井　撞牆壁後溺斃

女工於小蠔灣污水廠工作期間疑墮井死亡，死因研訊今（19日）續，庭上透露死者被發現時臉朝水中，左手被截斷，並已失呼吸脈搏。有渠務署監工早前供稱，曾聽到有在場人士說死者跳入井內，但無目擊過程。法醫今作供時則指，死者體內有高濃度硫化氫，推測她在井口期間，吸入從井內傳出的硫化氫，因而暈倒並從高處墮井，期間背部撞擊牆壁導致多條肋骨骨折，其後出現溺斃跡象，最後死於高濃度硫化氫、胸肺受傷及溺斃；而其左手則有機會是被水泵扇葉切斷，部分殘肢仍未能尋回。



死者王喜梅（46歲）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。

渠務署監工陳偉樂早前憶述，當日3名工人在廠房回流井暈倒，王在井口情緒激動，欲自行落井救人，但被在場人士喝止。其後陳稱聽見有人說王跳入井，但未有目擊過程，最後消防到場救出墮井工人，王被救出時已告不治。

參與救援的消防員供稱，王被發現時臉朝水底，已失呼吸及脈搏，左手亦被截斷，但當日未能在現場尋獲王的殘肢。

證人主供詞。(詳看下圖)

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法醫指死者的左手有機會被水泵扇葉切斷 手㬹至前臂上段未能尋回

法醫林百通則指，王身上有多處擦傷，左上臂創傷性截肢、骨折及裂傷，右邊胸骨骨折，兩邊肺部水腫，氣道內有血染泡沫的液體。

林認為，王多條肋骨骨折吻合鈍物撞擊情況，可能是後胸撞到平台或地面所致；她的胸腔肺積水，亦顯示有溺斃情況；而其左手則有機會是被水泵扇葉切斷。林又提到廠房職員在案發後4日，尋獲一隻已浸得脫皮的左手，基因與王高度吻合，不過王的手㬹至前臂上段仍未能尋回。

案發當天有3人在沙井暈倒1人死亡。(詳看下圖)

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推斷死者吸入井內排出的高濃度硫化氫 暈倒墮井再溺斃

此外，王的血液、肺部及腦部均發現硫化氫，可能是來自污水或污泥沈積物。林指，若果接觸大量硫化氫，可令肺部不適甚或令人即時暈倒及停止呼吸。而王血液的硫化氫濃度，與硫化氫中毒死亡個案的含量相若。

林推斷，王或在靠近污水井口期間，吸入井內排出的高濃度硫化氫，致她即時暈倒並從6至8米高度墮井，背部撞擊牆壁或地面，後再出現溺斃現象，最後因硫化氫中毒、胸肺受傷及溺斃三者累積效應下致死。

案件編號：CCDI-1053/2021