首4月1萬宗科技罪案失18億元　警隊推出狩網運動　為企業測試漏洞

科技罪案無休止，本港今年1月至4月錄得10,113宗科技罪案，損失金額高達18.6億元。警方推出「狩網運動2024」，聯同網絡安全公司為企業進行網絡安全漏洞測試，並提供網絡安全報告及一對一專業網絡安全資訊，減低漏洞，提升安全防護水平。參與活動的企業，可獲得警方派出的電子獎章，以提高公信力及令市民放心。



警隊展開「狩網運動2024」，聯同網絡安全公司為企業進行網絡安全漏洞測試。（廖雁雄攝）

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，今年首季共錄得18,758條本地網絡威脅情報，比去年下跌27%，而威脅情報可分為五個類別，當中釣魚網站數量最高，有8,592條，佔接近46%；其次為惡意軟件，有5,482條，佔29%；殭屍網絡則有4,134條，佔22%；黑客操控攻擊伺服器就有507條，佔接近3%；最後網頁塗改則有43條，佔0.3%。

警隊展開「狩網運動2024」，聯同網絡安全公司為企業進行網絡安全漏洞測試。（廖雁雄攝）

入侵系統案件升一倍 勒索軟件案升三倍

另外，警方在今年1月至4月，共錄得10,113宗整體科技罪案，與去年相若，損失金額則高達18.6億元，同時亦接獲14宗入侵系統活動案件，比去年上升一倍，涉及金額達100萬，至於勒索軟件案件則有17宗， 比去年上升三倍，勒索金額達120萬，當中並無任何機構交付贖金，系統亦已經進行修復。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，今年首季共錄得18,758條本地網絡威脅情報。（廖雁雄攝）

搜尋器置頂虛假網頁案件有所下跌

林焯豪又指，警方聯同國際刑警共同打擊惡意軟件平台，今年惡意軟件的威脅個案比去年下跌。他表示，黑客組織利用廣告的形式，透過搜尋器推送及置頂虛假的網絡平台，導致市民誤以為該網站是可信可靠，而這類網絡平台實質都是惡意軟件。警方透過不同渠道要求相關網站及搜尋器移除虛假廣告，並成功打擊，令相關威脅個案有所下降。

參與活動的企業會獲得警方派出的電子獎章，提高公信力及令市民放心使用其網站。(警方提供)

提供一對一專業網絡安全諮詢

為建構良好的網絡生態環境，網絡安全及科技罪案調查科聯同私隱專員公署及網絡安全公司Cyberbay，舉辦「狩網運動2024」，望抵制網絡威脅。

狩網運動由6月24日開始，為期至8月30日，參與運動的企業能獲得網絡安全漏洞測試，每天得知新漏洞及威脅，每兩星期亦會得到總結報告。及後，修復人員則會對漏洞進行修復工作，期間亦提供一對一專業網絡安全諮詢，完成修復後則可安排重新檢測，令企業得以對症下藥，全面提升安全防護水平。

另外，企業亦可參與安全事故應變培訓及PCPD講座，進一步了解網絡安全細節。而運動結束後，企業亦能獲得電子獎章，提高公信力及令市民放心使用其網站。