監警會參觀防詐騙協調中心　指騙案多舉報多　或增投訴個案

監警會主席王沛詩昨日（27日）聯同委員和秘書處職員 ，參觀警察總部反詐騙協調中心和反詐騙聯合情報中心，了解中心運作。監警會指騙案增多、更多人報案，擴大公眾和警務人員的接觸面，也增加了可能引致投訴的機會，監警會在審核投訴時，一貫秉持「以事實為基礎，以證據為依歸，在陽光下運作」的原則，為投訴人和被投訴人主持公道。



監警會一眾昨日到反詐騙協調中心和反詐騙聯合情報中心，了解警方防範及打擊騙案的最新策略，及警務人員面對的挑戰，以助委員全面地審核投訴個案。

監警會聽取商業罪案調查科代表簡介反詐騙協調中心 在執法行動、情報收集和公眾教育三方面的工作。中心一 直與銀行、電訊商和境外執法機構緊密協作，同 時推出「 騙案預警」、「全年防 騙車」等項目。

商罪科代表向委員介紹去年年底警隊與10間主要銀行共同成立的反詐騙聯合情報中心，講述現行截騙款的流程，以及「騙案預警 」機制如何成功主動識別潛在受害人 ，及時阻止騙案發生。隨後委員前往行動中心，了解「 防騙易18222」熱線運作。

監警會主席王沛詩表示，會方通過今次探訪，了解警隊致力打擊和防範騙案，盡展警方保障市民財產的心，「 道高一尺，魔高一丈」，要令騙徒無法得逞，除了警方加快打擊騙案的速度外，市民亦要時刻保持警覺 。

監警會指，隨騙案持續上升，近年更多市民向警方報騙案，擴大了公眾和警務人員的接觸面，也增加了可能引致 投訴 的 機會。監警會在審核投訴時，一貫秉持「以事實為基礎，以證據為依歸，在陽光下運作」的原則，為投訴人和被投訴人主持公道。

監警會亦會繼續密切留意因警務人員調查及處理騙 案 而引起投訴的數字及趨勢，積極提出服務質素改善建議，協助警隊提升服務質素，減少不必要的投訴。