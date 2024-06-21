女童求醫明愛同日亡證染流感　哥哥冀不要解剖妹妹　向死因庭上訴

衞生署衞生防護中心本周二（18日）公布，指正調查一宗八歲女童感染甲型流感死亡個案，死者本周日（16日）發病，本周一（17日）到明愛醫院求醫，同日不治。



女童哥哥鄺先生今日（21日）向《香港01》表示，家人在新聞公報於周二（18日）發布後，才得悉妹妹感染甲型流感死亡，而明愛醫院未有就此通知家人及交代事件；及後家屬曾多度要求院方提供報告，再到明愛醫院追問時，得悉院方仍未向死因庭提交報告，惟目前已獲通知有解剖指示，故家屬十分心急，因不想解剖她去研究死因。家屬將會在下周一（24日）在死因庭上訴。



明愛醫院表示，院方按既定程序將女童遺體移送公眾殮房，及將個案轉交死因裁判法庭跟進，有關化驗報告及女童在急症室的醫療紀錄已於本周三轉交公眾殮房跟進。院方醫療團隊及病人聯絡主任周五（21日）與家屬會面，由於死因裁判法庭及相關政府部門正就女童的死因進行調查，院方不能代為解釋調查情況，但理解家屬對女童的死因及往後的死因調查程序有憂慮，會繼續提供協助，並會協助家屬向死因裁判法庭及相關政府部門轉達訴求。



衞生署衞生防護中心本周二（18日）公布，指正調查一宗八歲女童感染甲型流感死亡個案。（資料圖片/鄧宇詩攝）

明愛醫院急症室內心臟驟停 院方在呼吸道樣本驗出H3病毒

衞生防護中心本周二公布，一名過往健康良好的八歲女童，在本周日起發燒及嘔吐，周一先後被帶往私家醫生及明愛醫院求醫，及後於明愛醫院急症室出現心臟驟停，同日去世。女童呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。

家人看新聞報道始知女童患甲型流感 院方無交代

女童哥哥鄺先生今日（21日）向《香港01》表示，妹妹在本周一中午離世，當時院方並未得悉妹妹死因及對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。不過在周二（18日）新聞公布後，家屬並沒有收到任何通知，亦不知院方曾取呼吸道樣本化驗，院方未有向家屬交代整件事，需透過新聞才得悉消息。

鄺先生說：「我唔明點解我哋自己親人都唔知個情況下，佢哋（院方）知，但唔通知返我哋。」在新聞看見消息時，「一開頭都唔確認係我個妹，睇返啲詳細資料，特徵、日期先知講緊我哋個妹。」他指院方只有通知妹妹有事入院及搶救失敗，家人周一亦在場，但之後就沒有再過聯絡他們。

屬自然死亡須提供足夠醫學文件予死因裁判官考慮

根據衞生署網站，遺體是否須要進行解剖，裁決權在於死因裁判官。如欲向死因裁判官申請豁免屍體剖驗，必須在會見時通知法醫科醫生。一般而言，如醫學上的死因或死亡情況並不明確，死因裁判官不會豁免屍體剖驗。如個案顯示屬自然死亡，則須提供足夠的醫學文件，以協助法醫科醫生就死者醫學上的死因作出意見供死因裁判官考慮。

女童兄長：家人不想解剖去研究死因 稱向院方索報告被推搪

鄺先生認為，當初是因為未知死因才需要解剖，但新聞公報已公布她感染甲型流感，不明為何仍要解剖，而家人亦不想解剖她去研究死因；惟目前已獲通知有解剖指示，家屬將會在下周一（24日）在死因庭上訴。他表示，家人今再到明愛醫院追問報告時，院方則表示只需向警方交代。

明愛醫院指女童入急症室時情況已經非常危急，醫療團隊隨即為女童進行急救，惟女童情況持續惡化，最終搶救無效離世。（資料圖片）

病人政策連線主席：希望院方可令死者家屬感到釋懷

香港病人政策連線主席林志釉表示，事件對家人來說已很悲傷，希望院方可以盡快提供相關醫學報告予法醫科醫生，就死者醫學上的死因作出意見供死因裁判官考慮，亦可以令死者家屬感到釋懷。他表示，如果因時間緊迫或其他原因未能交文件，亦應與家屬解釋清楚，特別是明愛醫院是一間天主教的醫院，應該更以病人為本，照顧死者家屬感受。

明愛醫院：協助家屬向死因裁判法庭及相關政府部門轉達訴求

明愛醫院發言人表示，根據紀錄，該女童在周一上午由救護車送往本院急症室，入院時情況已經非常危急，醫療團隊隨即為女童進行急救，惟女童情況持續惡化，最終搶救無效離世。院方按既定程序將女童遺體移送公眾殮房，及將個案轉交死因裁判法庭跟進。

發言人表示，院方在移送女童遺體前，已為女童採集多項臨床樣本進行化驗，以協助死因裁判法庭及相關政府部門調查女童的死因。有關化驗報告及女童在急症室的醫療紀錄已於本周三轉交公眾殮房跟進。

院方醫療團隊及病人聯絡主任周五下午與家屬會面，向家屬提供協助及致以慰問。但由於死因裁判法庭及相關政府部門正就女童的死因進行調查，院方不能代為解釋調查情況，但理解家屬對女童的死因及往後的死因調查程序有憂慮，會繼續提供協助，並會協助家屬向死因裁判法庭及相關政府部門轉達訴求。

由於女童的個案已轉交法醫及死因裁判法庭跟進，有關解剖遺體及向家屬解釋死因的安排，需向相關政府部門查詢。院方對女童突然離世感到難過，再次向家屬致以深切慰問，會繼續與家屬保持溝通及提供可行協助。