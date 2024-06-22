新紮師姐｜憶反修例不忍母校外被挖磚　幼教畢業生：冇法坐以待斃

香港警察學院今（22日）舉行結業會操，幼教畢業生謝佳璇「轉跑道」成為Madam，她指反修例事件，曾於中環被示威者堵路，母校外又被人挖磚，「歌舞昇平嘅一個和平社會，變到滿目瘡痍，好似突然間好破爛破舊，真係覺得好心痛」，她更表示：「嗰一刻真係我冇辦法坐以待斃，望住養育我二十幾年嘅香港社會突然之間變咗咁樣。」誓要維護香港秩序，加強加入警隊決心。



謝佳璇當時就讀於香港浸會大學，上學時見路面磚頭被翹起，有軍人企崗戒備，感到相當心痛。（黃浩謙攝）

畢業於香港浸會大學幼兒教育系的謝佳璇，畢業後曾任職過教學助理，她指幼教實習期間，面對難以表達自己的幼兒，學習到耐性及同理心等技巧，有助於她在警務工作中，與不同社會背景人士溝通。

中環堵路 「真係好緊張好不安」

2019年，謝佳璇在反修例運動期間與友人外出，乘車回家時遇示威者堵路，「嗰一下其實真係好緊張好不安，因為嗰一下望住咁多人圍住我哋係真係好驚」。

我哋係感受到呢個社會係真係突然間，從我哋歌舞昇平嘅一個和平社會，變到一個滿目瘡痍，好似突然間好破爛破舊，真係覺得好心痛 畢業女警謝佳璇

謝佳璇又指，就讀於香港浸會大學，上學時見路面磚頭被翹起，附近軍營有軍人企崗戒備，感到相當心痛，「我哋係感受到呢個社會係真係突然間，從我哋歌舞昇平嘅一個和平社會，變到一個滿目瘡痍，好似突然間好破爛破舊，真係覺得好心痛」，她更表示：「嗰一刻真係我冇辦法坐以待斃，望住養育我二十幾年嘅香港社會突然之間變咗咁樣。」

嗰一刻真係我冇辦法坐以待斃，望住養育我二十幾年嘅香港社會突然之間變咗咁樣。 畢業女警謝佳璇

這成為了她投考警隊的一個契機，她希望守護香港，確保香港仍然是全球最安全和穩定的城市之一。

香港警察學院今（22日）舉行結業會操，其中包括幼教畢業生謝佳璇（左一），和薛富盃及銀笛得主詹定康（左二）。（黃浩謙攝）

謝佳璇：幼教為下一代貢獻 警察為這一代努力

謝佳璇認為幼兒教育與警務有異曲同工之妙，「就好似我哋幼兒老師都需要管理小朋友嘅秩序啦，要教導好佢哋咩叫規矩啦，點解要遵守規矩，同埋要令佢哋明白呢啲規矩背後嘅原因係啲咩，令到佢哋可以建立到一個好好嘅基礎」。

惟她指出，兩者分別在於成果需時，「幼兒教育呢個成果，小朋友最後嘅成長其實係需要十幾年，真係到佢長大成人，我哋先可以真係見到最後嘅成果係點樣」，她表示，警察工作成果需即時見效，秩序需馬上被整頓。她認為儘管兩份工作雖大有不同，但仍是對社會有貢獻的工作，她指幼教為下一代作準備，警察則為這一刻的社會作出努力。

謝佳璇指在27周的訓練裏，體能訓練為她最大的困難，她稱長跑訓練對她來説「有啲吃力」，但在教官的支持下亦順利完成訓練，直言：「覺得可以喺人生嘅bucket list（願望清單）度tick（勾選）咗一件事。」

詹定康指該名警察已成為了他的英雄，並燃點了他想成為警察的志願。（黃浩謙攝）

薛富盃及銀笛得主：因為愛香港這個家 希望守護香港

薛富盃及銀笛得主詹定康於兩年前入警察學院受訓，去年在訓練期間不慎受傷，一度需要休養，之後重返學院。面對自己的傷患，他表示：「最重要嘅係，我哋冇人知道自己嘅極限，喺警隊嘅訓練入面，就係慢慢將我嘅潛能推出嚟。」

詹定康憶述自己小學三年班時和朋友踢球，不小心把球踢到天台，感到十分無助和徬徨，其後收到巡警的幫助和關心，幫他撿球。他覺得雖然這件事微不足道，但對於小學三年班的自己來説，該名警察已成為了他的英雄，並燃點了他想成為警察的志願。

詹定康（左）表示指自己在面對傷患感到失落時，收到學院的鼓勵重拾初心，希望回饋社會。（黃浩謙攝）

曾任救生員 見香港受衝擊燃警察夢

詹定康在中學階段踢球時，亦遇到了一班警察朋友，在他們的影響下，加深了對警務工作的認識，認為警務工作十分多元及具挑戰性。他收到警察朋友的熱誠所打動，並慶幸自己沒有像其他朋友一樣成為街童。故畢業後決定投考警察。

第一次投考並沒有成功，他轉為當了一名救生員。後見香港受到許多衝擊，故重新追求警察的夢想。

詹定康表示指自己在面對傷患感到失落時，收到學院的鼓勵重拾初心，希望回饋社會。「因為愛香港呢個家，眼見呢幾年香港都受到許多大大小小嘅衝擊，亦都希望追尋返自己童年嘅呢個警察夢，希望守護返香港」。