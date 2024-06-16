警察招募｜體驗日吸逾千市民到場　全日有863人即時投考警察

香港警察學院今日（16日）舉行招募體驗日，分別有七個部門展覽、體能測試工作坊、學院訓練分享等活動，全日吸引逾1700名市民參觀，有863人即時投考警察。有三位近年加入警隊的新警「募」大使向在場人士分享過來人經驗，更貼切地了解投考者的需要



警隊招募體驗日於黃竹坑舉行，有多個活動供市民參與。警隊八個部門舉行展覽，講解其工作內容，部門包括警犬隊、警隊護送組、爆炸品處理課、反恐特勤隊等。

場內有體能測試工作坊，讓參加者即時體驗800米跑、4乘10米穿梭跑、立定跳高及掌上壓。現場更有互動劇場，讓參與者親身體驗警察如何處理暴力場面，其後亦能參與警員及督察投考工作坊，與考官交流並體驗模擬小組面試。

截至今日中午時段，招募體驗日共錄得1,186名參加者，當中475名即場投考警員，全日共有1,783名參加者，共863人即場投考，包括245份見習督察職位，519份警員職位及99份輔警警員職位。

人力資源科總警司郭美森表示，警隊去年共接獲1.1萬份投考申請，數字上升百分之46，並指即使投考數字有增加，仍然會與時並進，不時檢討招募策略，保持人力市場上的競爭力。

在場有三名警「募」大使分享，均指從小渴望加入警隊，認為其工作極具挑戰性及正義感，並希望以執法人員的身份保護市民。

被問及2019年反修例運動後，市民對警隊印象有所改變，會否為工作帶來壓力時，大使之一黎健進（高進）指，警隊近年已進行不同的宣傳活動，相信能令市民了解警隊在社會的定位及職責。另一大使鍾嘉敏（Carmen）則表示，家人及身邊朋友都非常支持她投考警隊，因此沒感太大壓力。

郭美森稱，警隊於六月將推出兩項重點招募活動，包括全新的警察社區招募快線及新一屆的警「募」大使。警隊將在本月29、30日於新都會廣場進行招募活動，並會即場進行警員面試。