會展今舉行跨部門反恐演習 議員到場視察倡投放更多資源善用科技
香港會議展覽中心今日（24日）舉行代號「勁弩」的跨部門反恐演習，模擬會展進行國際會議期間，有本地恐怖分子進行恐怖襲擊、並施放危害物質物品。
立法會保安事務委員會在保安局局長鄧炳強陪同下視察演習，有議員認為各部隊在演習中廣泛運用創新科技提升行動效率，建議政府投放更多資源，繼續善用科技提升危機處理能力和前線人員的安全。
恐怖分子施放危害物質物品 反恐特勤隊及爆炸品處理課到場
會展今日舉行代號「勁弩」的跨部門反恐演習，模擬在會展紫荊廳舉行國際會議期間，有本地恐怖分子進行恐怖襲擊、並施放危害物質物品，導致多名與會者受傷和感染有害物質。
政府相關部門採取行動，包括警方的反恐特勤隊及爆炸品處理課迅速抵達現場，分別制服恐怖分子及處理危害物質製劑。
消防處其後利用機械犬和無人機於現場進行搜索和空中監測，並聯同民眾安全服務隊、醫療輔助隊和醫院管理局進行即場拯救工作，為傷者進行大型洗消程序，再他們分流處理。
運用設有晶片及二維碼檢傷分類卡
到場的議員在保安局局長鄧炳強的陪同下視察演習，期間政府展示消防處流動指揮車和流動傷者治療車，以及警方的新式流動指揮站和行動工具等。
有議員指，留意到各部隊在演習中廣泛運用創新科技提升行動效率，包括設有晶片及二維碼檢傷分類卡的「大量傷者事故檢傷分流系統」、實時監測消防人員動向的室內定位設備、危害物質機械犬等。議員建議政府投放更多資源，繼續善用科技提升危機處理能力和前線人員的安全。
海關和消防處同日在深圳灣進行「破狼」反恐演習
香港海關和消防處同日下午也在深圳灣管制站聯合進行代號「破狼」的反恐情報及危害物質事故演習。這次演習有超過50名海關和消防處人員參與。
演習模擬海關人員在出境貨物檢查大樓清關時，懷疑一輛出境輕型貨車的司機與恐怖活動有關。查驗期間，海關人員發現車底藏有一個懷疑載有危害物質的容器，並出現洩漏的情況，遂立即啓動緊急應變計劃通報消防處，及將懷疑與恐怖主義有關的線索通報跨部門反恐專責組跟進。消防處人員接報後迅速到場，並調派危害物質專隊進行洗消程序及處理有關危害物質。
海關指，是次演習能提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，並加強兩個部門應對緊急事件的協作和溝通。