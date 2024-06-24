會展今舉行跨部門反恐演習　議員到場視察倡投放更多資源善用科技

香港會議展覽中心今日（24日）舉行代號「勁弩」的跨部門反恐演習，模擬會展進行國際會議期間，有本地恐怖分子進行恐怖襲擊、並施放危害物質物品。



立法會保安事務委員會在保安局局長鄧炳強陪同下視察演習，有議員認為各部隊在演習中廣泛運用創新科技提升行動效率，建議政府投放更多資源，繼續善用科技提升危機處理能力和前線人員的安全。



立法會保安事務委員會視察於香港會議展覽中心舉行，代號「勁弩」的跨部門反恐演習。保安事務委員會主席陳克勤（前排右二）、副主席簡慧敏（前排右一）和其他議員視察反恐演習。（政府新聞處圖片）

恐怖分子施放危害物質物品 反恐特勤隊及爆炸品處理課到場

會展今日舉行代號「勁弩」的跨部門反恐演習，模擬在會展紫荊廳舉行國際會議期間，有本地恐怖分子進行恐怖襲擊、並施放危害物質物品，導致多名與會者受傷和感染有害物質。

政府相關部門採取行動，包括警方的反恐特勤隊及爆炸品處理課迅速抵達現場，分別制服恐怖分子及處理危害物質製劑。

消防處其後利用機械犬和無人機於現場進行搜索和空中監測，並聯同民眾安全服務隊、醫療輔助隊和醫院管理局進行即場拯救工作，為傷者進行大型洗消程序，再他們分流處理。

立法會議員了解演習使用的工具。（政府新聞處）

運用設有晶片及二維碼檢傷分類卡

到場的議員在保安局局長鄧炳強的陪同下視察演習，期間政府展示消防處流動指揮車和流動傷者治療車，以及警方的新式流動指揮站和行動工具等。

有議員指，留意到各部隊在演習中廣泛運用創新科技提升行動效率，包括設有晶片及二維碼檢傷分類卡的「大量傷者事故檢傷分流系統」、實時監測消防人員動向的室內定位設備、危害物質機械犬等。議員建議政府投放更多資源，繼續善用科技提升危機處理能力和前線人員的安全。

立法會保安事務委員會視察於香港會議展覽中心舉行，代號「勁弩」的跨部門反恐演習。圖示到場的立法會議員、保安局局長鄧炳強（第二排左八）、消防處處長楊恩健（第二排左十一）、警務處助理處長（行動）莊定賢（第二排左十三）、政府代表和參與演習的人員合照。

海關和消防處同日在深圳灣進行「破狼」反恐演習

香港海關和消防處同日下午也在深圳灣管制站聯合進行代號「破狼」的反恐情報及危害物質事故演習。這次演習有超過50名海關和消防處人員參與。

演習模擬海關人員在出境貨物檢查大樓清關時，懷疑一輛出境輕型貨車的司機與恐怖活動有關。查驗期間，海關人員發現車底藏有一個懷疑載有危害物質的容器，並出現洩漏的情況，遂立即啓動緊急應變計劃通報消防處，及將懷疑與恐怖主義有關的線索通報跨部門反恐專責組跟進。消防處人員接報後迅速到場，並調派危害物質專隊進行洗消程序及處理有關危害物質。

​海關指，是次演習能提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，並加強兩個部門應對緊急事件的協作和溝通。