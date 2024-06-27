鄒家成涉叫律師帶走投訴信　辯方質疑懲教無權查寄予申訴專員的信

主張本土派的鄒家成，因涉民主派47人顛覆等案被扣留，他涉嫌在荔枝角收押所期間，未獲懲教許可下，將投訴信交給女律師欲轉交申訴專員公署。鄒家成和女律師否認指控，案件今（27日）在西九龍法院開審。一級懲教助理稱，他派表格給鄒時曾說明，填畢表格後，不可轉交他人，須由懲教職員作保安檢查。辯方卻質疑，懲教員無權阻止及檢查囚犯寄予申請專員公署的信，又指鄒曾透露他因未收到家人寄來的書而想投訴，該懲教助理並曾向鄒稱：「記得執倉，保安實搞你。」懲教助理否認說法。



兩被告被控將未經授權物品攜離監獄

兩名被告：鄒家成（26歲，無業）和胡詠斯（30歲，助理律師）。控罪指，兩被告於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

被告鄒家成因涉47人案而在荔枝角收柙所拘留。(資料圖片)

鄒家成與一名女律師被指把未經許可物品帶離荔枝角收押所。（資料圖片）

陳曾問鄒要表格的原因

一級懲教助理林振昌供稱，他到鄒的囚室樓層派飯，與高級懲教主任陳育麟經過鄒牢室時，鄒向兩人索取申訴專員公署投訴表格。陳問鄒索取表格的原因，鄒沒有回答。

林稱有向鄒解釋不可以自行寄出

林完成派飯後，到工作台索取印投訴表格交給鄒，並向鄒講述表格的規則，包括填畢後不可自行寄出，須交懲教職員作保安檢查，職員檢查時不會閱讀內容，強調表格不能交給其他人。鄒回應：「清楚，明白。」

辯方盤問指，鄒同日稍早時間已曾向林索取投訴表格，惟林表示需要由高級懲教職員處理。鄒後來再問陳，陳沒有問鄒索表的原因。林不同意。

辯方質疑，根據申訴專員公署的告示，還柙人士有權直接向署方投訴。（資料圖片）

告示指還柙人士有權直接向申訴專員投訴

辯方又指，懲教署每一個監房，均有貼申訴專員公署的告示，並列明：「(還柙人士)有權直接向申訴專員投訴。如欲提出投訴，只需向當值職員索取免郵費的投訴表格，填妥後將密封表格放入郵件收集箱便可。所有投訴內容均會絕對保密。」辯方質疑，林向鄒講述的規則與告示不同，告示無提必須經懲教署寄出，亦未提及投訴信要經懲教職員保安檢查。林同意告示未有寫。

指林曾稱記得執倉保安實搞你

辯方指，林曾問鄒投訴內容，鄒回應指家人早前嘗試將兩本書《希望新生》及《心之勇士》寄給他但失敗，且書皮不知何故遭撕毀。林向鄒派表格時，曾表示：「記得執倉，保安實搞你。」林不同意說法。

監獄規則指懲教員不得開和搜查囚犯信件

辯方另引述監獄信件規則指，懲教職員無權阻止囚犯去信如申訴專員公署等指明人士，且不得開啟和搜查該信件。林同意字面上可如此理解，並稱他們從未禁止鄒寄信。

控方覆問指有例外情況

控方覆問時指，懲教職員雖不得開啟和搜查去信指明人士信件，但條例列明：「如該信件是在該囚犯面前開啟和搜查的，或該囚犯表示他不欲在該信件開啟和搜查時在場，則屬例外」。林確認有關說法。

案件編號：WKCC4600/2023