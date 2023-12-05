書有《維納斯的誕生》圖被指裸露遭退回　鄒家成指懲教不公求覆核

因初選案正被還押的鄒家成，獲友人把德國作家史汪尼茲的《教養》一書寄給他，惟懲教署疑因書內有文藝復興時期名畫《維納斯的誕生》的圖片，而該畫作有祼露成份，該書被懲教署貼上「裸露！退！」的標籤，拒交予鄒。鄒認為不公，昨(4日)向高等法院申請司法覆核，指有祼露成份的畫作不可能是淫穢，署方不應因該圖有祼露成份，便一刀切禁止囚犯接收，認為署方決定不合法和不合理，要求法庭頒令推翻該決定。



申請人為鄒家成，答辯人為懲教署署長。

鄒家成因涉初選案被還押，他指朋友欲給他書籍，但被懲教署指內容涉淫穢被退回。(資料圖片)

懲教署指書本有淫穢內容不許鄒取書

申請書透露，鄒的友人於本年9月3日向署方申請，把一本名為《教養：關於歷史、文學、藝術、音樂、哲學與世界風俗文化，你必須知道的事》的書寄予鄒。懲教署職員於兩日後告知鄒，因書本有淫穢內容，他不可收取該書。

友人取回書見有便條寫著﹕裸露！退！

至同月16日，友人獲署方退還書本，當中在印有畫作《維納斯的誕生》的頁數，貼上便利貼，上面寫著：「裸露！退！」鄒向署方投訴但不果，之後再分別向申訴專員公署，以及立法會議員狄志遠和管浩鳴投訴。

波提切利《維納斯的誕生》（The Birth of Venus）是文藝復興時期的名畫。（Wikimedia Commons）

條例未阻囚犯收有裸露成份的藝術作品

鄒指，署方是因書中的《維納斯的誕生》而禁止他收取該書，而根據《監獄規則》第56條，署方可因書本刊物包括暴力，或影響監獄的秩序等，而扣起該書本刊物，但該些類別中不包括祼露和猥褻。鄒指，該條文未有給予署方權力，不讓囚犯收取有祼露成份的藝術作品，因此相關決定屬不合法。

鄒指《維》是國際級名畫

鄒續指，《維納斯的誕生》是國際級名畫，是意大利文藝復興時期最具代表性的作品之一。惟署方未有理解該畫作的歷史文化背景，亦未有充份解釋涉及有祼露成份的畫作，如何違反相關條文。鄒強調，接收外來的書籍報刊屬他表達自由的一部份，惟署方的決定不乎比例地限制該自由。此外，鄒指該書在公共圖書館亦可借閱，認為署方的決定不合理。

鄒家成因此要法庭頒令署方的決定屬違憲，不乎比例地限制鄒在《基本法》和《人權法案》保障的表達自由，該決定亦不合法和不合理。此外，他要求法庭頒令撤銷該決定。

案件編號：HCAL2164/2023