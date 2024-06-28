內地提高入境旅客行李免稅額至1.2萬元　7.1起6陸路口岸實施

商務部今日（28日）公布，內地與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門入境的內地旅客，攜帶行李物品之免稅額度，當中包括將現時免稅額度從5,000元人民幣提高至1.2萬元，連同原有的進境口岸免稅店額外3,000元人民幣免稅額，即合共1.5萬元人民幣免税額。



特區政府今早發稿，表示歡迎及感謝對措施。港府又提到，新措施將在7月1日起，於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸實施，並在八月一日於所有口岸全面實施。



內地將提高自港澳進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度（林靄怡攝)

新措施7.1起適用羅湖、深圳灣、廣深港高鐵西九站等六個陸路口岸

財政部、海關總署及稅務總局發出的公告表示，對入境香港、澳門，年滿18歲的居民旅客，攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品，總值在1.2萬元以內（含12000元）的予以免税放行。同時，在設有進境免税店的口岸，留保上述旅客於免税店內購買一定數量的免稅商品，連同所增加的1.2萬元免税額，即總免税額達1.5萬元。

特區政府今早發稿，對中央政府積極回應港府建議表示歡迎、感謝。港府又提到，新措施將在7月1日起，於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸實施，並在8月1日於所有口岸全面實施。

內地將提高自港澳進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度。（林靄怡攝)

特首李家超表示，今次措施「凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持」，也可提升內地旅客在港購物體驗，讓他們在購物時有更大自由度，吸引更多旅客來港，推動多元化旅遊發展。另一方面，亦可促進本地零售市道，為經濟注入動力。

料每年為港帶來額外最多176億元購物消費額

政府指，會透過宣傳通知內地旅客以及相關業界新政策安排，預算新安排每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。政府指，今年首五個月訪港旅客人數持續上升。

截至五月底，訪港旅客總數達1 800萬人次，較去年同期增加高達78%，其中內地旅客錄得1 380萬人次，較去年同期增加約74%。今年首季內地過夜旅客平均留港時間為3.1晚，人均消費約為5,400港元。

政府又說，中央推出的多項「挺港惠港措施」，包括新增10個「個人遊」計劃城市、延長訪港商務簽注逗留期限、開通北京和上海與香港之間的高鐵動臥列車等，都有助提振香港旅遊業，支持經濟發展，支持香港實現「由治及興」。

而本地旅遊和相關業界正不斷創新求變，配合「無處不旅遊」概念，開發更多元化的旅遊資源和更豐富多彩的訪港行程，為香港經濟注入源源不絕的活力。