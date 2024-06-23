李慧琼：提高內地客免稅額建議獲財政部重視　期待盡快有好消息

今年3月，全體港區全國人大代表聯署要求內地訪港旅客免稅額由5000元提高至30000元。事隔3個月，全國人大常委李慧琼今天（23日）被問到爭取的進展時說，財政部高度重視訴求，自己上次在常委會會議期間已回信財政部，解答具體技術問題，不同部委也齊心一致希望提升免稅額，期待盡快有好消息。



多名港區全國人大、政協代表啟程前往北京開兩會，圖中為全國人大常委李慧琼。（文睿攝）

今年初全國兩會期間，港區全國人大代表團聯署建議，內地訪港旅客免稅額由5000元提升至3萬元，李慧琼今（23日）出發到北京出席全國人大常委會會議前，在香港機場被問到爭取提高額度的進展時說，訴求得到財政部的高度重視，上次常委會議期間，她已親自回信財政部，解答具體技術問題，並接觸不同部委或政府，大家也齊心一致希望提升免稅額，感受到中央和特區政府也支持，充心期待各方繼續努力，盡快有好消息。

會議周二至五在北京舉行，李慧琼說會議將審議12項法例，包括突發事件應對管理法草案和金融穩定法草案等；亦會審議5份報告，包括國務院關於去年中央決算的報告，以及促進民營經濟發展情況的報告等。對於今次審議的法案不涉香港，李慧琼說香港作為國家一部分，雖然國家法例不直接適用於香港，但港人經常北上，加上很多企業到內地做生意，了解國家法案的進展有好處。