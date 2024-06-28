快運外判地勤沒收乘客葡撻後偷吃　本地航空自攜食物政策不盡相同

昨日（27日）網上流傳一張截圖，一批疑似香港快運（HK Express）外判職員，懷疑「沒收」乘客攜帶上機的葡撻後食用，遭到網民質疑、批評，快運亦回覆確認事件涉及一名外判地勤員工，將處分該員工。



不過現時4間本地航空公司，針對乘客攜帶食物上機的行為政策各異，以廉航快運、大灣區航空為例，兩間公司都不允許乘客在機上進食外帶食物及飲料；國泰則允許乘客自攜食物上機享用，而香港航空則沒有表明可以與不可以自攜食物。



截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。（網上圖片）

大灣區航空：禁外帶食物或飲料上機 勸喻違規乘客但不會沒收

現時不同本地航空公司，針對乘客攜帶食物上機的行為政策各異，以快運、大灣區航空為例，兩間公司都訂明「旅客不得在機艙內進食外帶食物及飲料」，但未有列明食物能否作手攜行李帶上機。

大灣區航空則回覆《香港01》查詢指，登機閘口職員及機艙服務員若發現乘客沒有遵從相關規定，會向他們作出勸喻，惟不會將食物或飲料沒收，而絕大部分乘客亦十分合作。

香港快運航空則回覆指，香港快運容許旅客攜帶食物及飲料登機，惟不得在機艙內進食外帶食物及飲料，而食物不應對其他乘客的體驗及安全造成影響，地勤人員會於登機前提醒旅客相關規定。

值得留意的是，現時只有香港快運為低成本運作的航空公司，其他航空公司則提供包括飛機餐在內的服務。

香港快運的網站表明「旅客不得在機艙內進食外帶食物及飲料」。（香港快運網站截圖）

香港航空無明文規定 稱自攜食物上機要符入境地要求

香港航空則沒有明文規定，旅客可否不可進食自攜食物及飲料，只在網站寫上「不同國家對進口食品有當地的海關入境要求。如果您計劃在客艙或託運行李中攜帶食物，建議您與前往國家的相關部門聯繫，以確保旅程順利。」

香港航空沒有明文規定，旅客可否不可進食自攜食物及飲料，不過有網民就曾分享可以自攜食物上機。（香港航空網站截圖）

國泰准乘客自攜食物上機 不會協助加熱冷藏

至於國泰則允許乘客自攜食物上機食用，不過基於衛生理由，不會為乘客帶來的任何食品重新加熱或冷藏。 國泰又提醒，多個航點現正實施嚴謹海關規例，乘客可能需要將所有食物及飲品留在機上。