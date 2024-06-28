壁屋18歲男被襲至肛裂　懲教助理涉要事主訛稱自殘受傷　被加控罪

壁屋懲教所18歲男囚犯疑遭二級懲教助理及4囚犯襲擊，並疑曾被人木棍捅肛門至肛裂及直腸破洞，早前被控傷人的5男，今(28日)在觀塘法院再提訊，涉案的懲教二級助理被加控串謀妨礙司法公正罪，指他疑曾叫事主訛稱傷勢由事主自己做成。



此外，再有一名已退休一級懲教助理涉未舉報事作，被控行為失當罪。控方透露擬將兩案合並，並會轉區域法院審理。總裁判官蘇惠德把案押後至8月23日，以讓控方準備轉介文件。



新舊兩案合共6名被告在觀塘法院應訊．(資料圖片)

已被控的5名被告：譚力翀，33歲，二級懲教助理、李梓睿(19歲)、何力桓(20歲)、李宇軒(19歲)及林承蔚(20歲)。他們被控於2023年12月26日，在將軍澳清水灣道壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使姓趙男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該趙姓男子。

二級懲教助理加控串謀妨礙司法公正

首被告譚力翀被加控一項串謀妨礙司法公正罪，指他於去年12月26日至今年1月14日期間，串謀趙作出意圖妨礙司法公正的行為，即訛稱趙去年12月26日的傷勢，是趙用筆劃傷自己肛門所致。

18歲姓趙男事主，在壁屋懲教所拘留期間被人襲擊，致肛門裂傷及直腸穿洞。（資料圖片）

退休一級助理被控行為失當罪

今被加控的被告郭紹輝，55歲，退休人士，被控於2023年12月26日與2024年1月17日期間，身為懲教署一級懲教助理，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即未能執行作為部門主管的職責、及未能舉報二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓男子一事。

控方透露擬將兩案合並，並轉區域法院審理。郭獲准以現金5萬元保釋，期間不准離港及須交出旅遊證件，不得接觸控方證人，須每星期到警署報到兩次；其餘5名被告須繼續還押。

案件編號：KTCC127、1274/2024