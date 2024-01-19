壁屋18歲男被襲擊至肛裂　懲教助理等5人被控傷人　還押至4月再訊

壁屋懲教所羈留的18歲男子，疑遭人用木棍捅肛門致造成永久傷害，據悉需用人工造口及接受手術。警方事後控告5人傷人罪，包括一名懲教二級助理。5男今午被押至觀塘法院提堂，控方申請案件押後以待警方作進一步調查，不挑除會加控其他罪名。裁判官把案押後至4月22日再提訊，全部被告需還柙。

5名被告被押到觀塘法院提堂。(資料圖片)

5名被告：譚力翀（33歲，報稱公務員）、李梓睿（19歲，無業）、何力桓（20歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業）。5人被控於2023年12月26日，在香港新界將軍澳清水灣道399號壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該趙姓男子。據悉譚為懲教二級助理，另4人為羈留人士。

據悉，事主受襲造成肛裂及直腸穿孔，造成永久傷害，現已安裝人工造口，需再做直腸手術及留醫。

案件編號：KTCC 127/2024