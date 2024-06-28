潘蘇通就破產令提上訴　官指即使獲融資也不足還120億　維持原判

高銀金融前主席潘蘇通旗下的公司向中信銀行貸款80億元，並由潘擔任擔保人，惟潘的公司未能還款，潘和該公司於前年分別被頒令破產和清盤。他和該公司就此提出上訴，並指作出頒令的法官，未有考慮潘可還款的證據。上訴庭今（28日）頒下判詞，質疑即使潘成功融資93億元，亦不足以償還約120億元的欠款，認為原審法官的判決並無錯誤，駁回上訴。



上訴方為潘蘇通和其控制的Silver Starlight Limited，答辯方為中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行和中信銀行（國際）有限公司。

潘蘇通(右三)曾是香港十大富豪之一。

潘指原審未考慮他可獲貨款

判辭指，潘指原審法官未有考慮有可靠的證據，顯示潘可獲貸款，涉案債務可在2022年9月30日之前全數償還，惟破產令將對債務償還造成阻礙，故質疑原審法官未有酌情推遲頒布破產令的決定。

惟答辯方指，未有足夠證據支持潘可於合理時間內，清還拖欠答辯方和其他債權人的欠款。

潘蘇通不服被頒令破產提出上訴，但遭上訴庭駁回。

新證據僅條款文件非承諾

上訴庭在判辭中引述原審法官的判決，即新證據是在判決頒發前不久才提出，且該份新證供僅是一份條款文件，非貸款協議或承諾，僅供討論之用。再者，即使潘方融資成功，最多也只是可獲約93億港元，尚不足償還3間銀行共120億港元的債務。基於以上原因，上訴庭認為原審法官頒令潘蘇通破產及其公司清盤屬正確決定，故駁回上訴。

案件編號：CACV525/2021、CACV261、265、266/2022