高銀金融前主席潘蘇通手下爛尾樓終脫手　「白武士」以5.1折拿下

前高銀金融主席潘蘇通是昔日香港十大富豪，其位於廣州科學城的知名爛尾地標建築松日總部大樓，在經過多年之後，終在近日迎來了「白武士」，被廣州開發區攬新投資有限公司以13.12億元人民幣底價拿下，該成交價格相當於項目評估價的5.1折，引起關注。



阿里資產司法拍賣平台顯示，該標的評估價約為25.6億元人民幣，此次成交價為評估價的5.1折。而此次拍賣前，松日總部大樓已遭遇兩次流拍。去年11月，其首次掛牌，起拍價20.5億元人民幣，隨後12月再以16.4億元價格掛牌，惟皆無人問津。今次是該標的第三次開拍，吸引過萬人圍觀。

涉事地塊在2009年由廣州富大房地產有限公司競得，其實際控制人為昔日香港十大富豪、松日集團創始人潘蘇通。當時成交總價可謂「白菜價」，為1.02億元人民幣，折合樓面地價僅為57元/㎡。而廣州松日總部大樓規劃高度為195米，是集研發、辦公、酒店、商業於一體的超高層綜合性建築，擬成為廣州東部地區地標，項目最早於2012年7月31日開工建設。

然而，2014年7月封頂後，項目就在翌年停工，雖在2017年短暫復工，但整體推進緩慢，至2018年因資金鍊斷裂再度停工。大樓只完成了八成的工程，既未投入使用，亦未銷售，現更被法院查封。去年10月，由於管理人未按期提交重整計劃草案，富大地產被廣州市中級人民法院裁定終止重整程序，並宣告破產。

至於接盤的廣州開發區攬新投資有限公司，企查查顯示，其剛在今年2月15日成立，經營範圍包括園區管理服務、企業管理、物業管理、房地產開發經營。該公司由廣州高新城市開發投資有限公司全資持股，屬於區屬國資企業。值得一提的是，今次拍賣標的均未進行相關質量檢測，成交之後，無論拍賣標的是否存在質量問題，買受人均不得以質量問題為由主張撤回拍賣、要求退回差價或要求賠償。

與李嘉誠當鄰居 昔日香港十大富豪不止一爛尾樓

今次拍賣引起市場關注，是因此它是潘蘇通旗下資產。根據2015年《福布斯香港富豪排行榜》，潘蘇通當時以122億美元的淨資產打入香港十大富豪，排名第六。2017年，潘蘇通斥資25億港元購入深水灣一棟豪宅，鄰居包括知名富商、長和系創辦人兼高級顧問李嘉誠。

潘蘇通是昔日香港十大富豪。（福布斯截圖）

早年，潘蘇通創辦松日集團，從事電子產品行業，隨後集團改名為「高銀地產」。此後潘再收購了一家香港上市公司，改名為「高銀金融」，兩家上市公司頂峰時期股價達2000億港元。

不過近年隨著出現資金危機，潘旗下兩上市公司麻煩不斷。2017年，高銀地產撤銷於聯交所的上市地位；2022年4月起，高銀金融停牌，市值僅剩10.35億港元，不及高峰期的1%。潘本人也於去年6月辭任高銀金融公司主席、執行董事、企業管治委員會主席及提名委員會成員職務，並逐漸淡出大眾視線。

高銀金融117大廈至今仍是全國最高爛尾樓。（Wikimedia Commons）

事實上，潘蘇通手下的爛尾樓並非只有廣州松日總部大樓項目。2007年，潘拿下天津高新區的地皮，項目名為「新京津·高銀天下」，投資預算高達100億美元，計劃建設高達597米的「高銀金融117大廈」，項目於2008年動工。

潘曾透露，他已為「新京津·高銀天下」投入了400億元人民幣。但與松日總部大樓一樣，面對資金斷裂，高銀金融117大廈在2015年9月停工，至今仍是全國最高爛尾樓。