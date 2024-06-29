撒瑪利亞防止自殺會：去年自殺死亡人數達十年新高　長者佔最多

撒瑪利亞防止自殺會今（29日）公布最新自殺死亡統計數據。去年本港自殺數字創10年新高，為1092人；自殺率為14.55，按年輕微跌0.18。以自殺個案的年齡層分析，70歲或以上人士佔比最高，達26.6%；其次為60至69歲人士，佔16.8%。撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，老伴去世、子女移民等或成長者自殺原因。



撒瑪利亞防止自殺會今（29日）公布去年自殺死亡統計數據。(林幸言攝)

撒瑪利亞防止自殺會公布，根據死因裁判庭數據，去年共有1092宗自殺死亡個案，比2022年增12宗，創10年新高；自殺率為14.55，因人口上升微跌0.18，推算平均每日有約3人自殺。

撒瑪利亞防止自殺會主席黃瀚表示，自殺數字上升或因社會氣氛影響。撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，雖本港失業率低企，惟因加息和樓價下跌，中年人士感經濟壓力，故成輕生原因之一。

60歲以上自殺個案佔逾4成 或與老伴去世、子女移民有關

以年齡層分析自殺個案中， 70歲或以上個案有290宗，佔整體個案26.56%，其次是60至69歲，佔16.76%，即年逾60歲的個案佔約4成3。

撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國估計，長者自殺或跟老伴去世和子女移民有關，又解釋長者較少從熱線或網上求助，故自殺佔比較其他年齡層大。

1092宗個案中，逾6成半個案為男性。曾展國解釋男性普遍在經濟環境欠佳時，壓力較大，加上習慣壓抑情感，因此比女性更易輕生。

黃瀚之指近來男性求助數字升高，惟男性會因求助而感到羞辱求助數字比女性低。黃瀚之又指近3年在求助個案問題中，精神健康和家庭問題常居三甲，希望大眾正視問題。

撒瑪利亞防止自殺會主席黃瀚之解釋，自殺數字上升或因社會氣氛影響。(林幸言攝)

聞有校長稱學生唔喺學校自殺就冇問題 曾展國嘆令人可悲

青少年自殺數字持續上升，曾展國解釋除社會氣氛外，社會對青少年期望過高亦是輕生原因之一。曾展國嘆有聽聞學校校長反映指「學生只要唔喺學校自殺就冇問題」，他對此情感到可悲，認為學校態度非常重要。黃瀚之亦指，若學校氣氛對自殺議題開放，將能有效改善現況。

曾展國亦籲家長應予子女支持，並應避免在子女學業上施加壓力。他亦望政府能調整現行教育制度，為青年人提供更多出路，容許他們擴闊自己，發展所長。