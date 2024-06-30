香港海關出任世界海關組織亞太區副主席　何珮珊：推動亞太區合作

香港海關今日（30日）公布，昨日（29日）代表中國香港正式獲選出任今屆（2024至2026年度）的世界海關組織亞太區副主席。海關關長何珮珊當選後表示，能夠擔任帶領亞太區發展的重要角色，香港海關深感榮幸。她指，香港海關可以從領導層面推進與亞太區的伙伴關係，有利推動香港參與「一帶一路」建設，加強國家及香港與東南亞國家聯盟的協作，具有戰略意義。



香港海關昨日（六月二十九日）代表中國香港正式獲選出任今屆（二○二四至二○二六年度）的世界海關組織亞太區副主席。圖示海關關長何珮珊（左）及海關助理關長（特別職務）李建基（右）於布魯塞爾出席世界海關組織第143至144屆海關合作理事會會議。（政府新聞處）

海關關長何珮珊於6月27日至29日率領代表團到布魯塞爾出席世界海關組織第143至144屆海關合作理事會會議。她當選後表示，能夠擔任帶領亞太區發展的重要角色，香港海關深感榮幸。這是自2000年來，中國香港再度擔任世界海關組織亞太區副主席，意義更為重大。

她指，這二十多年間，全球經濟發生巨大變化，亞太地區近年成為二十一世紀全球最具增長潛力的地區。香港海關在世界海關組織擔任亞太區代表，無論從國家戰略或香港的發展機遇上，均符合國家和香港利益。

香港海關可以從領導層面推進與亞太區的伙伴關係，有利推動香港參與「一帶一路」建設，加強國家及香港與東南亞國家聯盟的協作，具有戰略意義。香港海關亦期望透過擔當這個關鍵角色，維護多邊主義及推動國際合作，提高區域執法成效，為國家和香港發展作出貢獻。

在交接儀式上，何珮珊讚揚剛卸任的亞太區副主席澳洲在過去兩年來的傑出工作和顯著成就，同時，感謝所有亞太區成員一致支持香港海關擔此要職，並投下信心一票。她又承諾香港海關會努力加強區內成員間的合作，策劃多元化活動，以配合亞太區的發展需要。

會議期間，何珮珊與世界海關組織秘書長Ian Saunders會晤，簡介香港海關接任副主席的籌備情況，強調已為未來兩年的工作作出充份的準備和部署。她亦與沙特阿拉伯天課、稅務與海關總局局長Suhail bin Muhammad Abanmi舉行雙邊會議，以加強彼此聯繫。

此外，何珮珊亦與全球各地海關組織首長對話交流，包括阿拉伯聯合酋長國聯邦身分、公民、海關和港口安全管理局局長Ahmed Abdullah Bin Lahej Al Falasi、馬爾代夫海關關長Yoosuf Maaniu Mohamed、新加坡關稅局局長Tan Hung Hooi、菲律賓海關局局長Bienvenido Y Rubio和泰國海關關長Theeraj Athanavanich，會晤中討論「互助合作安排」、「認可經濟營運商」互認安排，以及其他海關範疇上的合作。

在訪問期間，何珮珊和代表團到訪香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處。