海關開通小紅書　關長何珮珊以廣東話拍片邀網民關注

香港海關今日（30日）在內地社交平台小紅書開通「香港海關」帳號，關長何珮珊親自拍片宣傳，並以廣東話配字幕宣布此事，邀請網民關注帳號以了解更多海關工作的資訊。



海關關長何珮珊特别為此拍攝宣傳短片作開通序幕，以廣東話說，「小紅書嘅朋友，大家好，我係香港海關關長何佩珊」，她邀請網民關注這小紅書的帳號，以了解更多海關的工作。

海關表示，期望透過小紅書平台，將部門多元化的工作和最新資訊，以創意短視頻及圖文並茂的帖文形式，與香港及內地民眾分享，加強與香港、內地及其他地區民眾的溝通和聯繫。

繼開設YouTube頻道、Facebook專頁、Instagram帳戶、抖音及微信官方帳號後，海關開設官方小紅書帳號，作為第六個社交媒體官方平台，期望可進一步擴大香港海關發放最新資訊的接觸面，以快捷、直接的方式在更多網上平台與不同層面的民眾分享，加強大家對海關工作的認識，同時讓有意訪港的內地旅客掌握更多有用的海關資訊。