告別九展｜《九龍城寨》成星影滙最後一映　導演：似城寨留唔低

九龍灣國際展貿中心（KITEC，另名E-Max）經近三十個暑寒，終於在今午（30日）結束營業，引來數百人離別這座舉行過數百場演唱會、各類展覽的商場；其中開業10年，作為Cinema City院線旗下的星影滙亦要離場。



星影匯最後一場電影《九龍城寨之圍城》，剛好是導演鄭保瑞謝票場。他表示，九展與城寨一樣「留唔低」，只有接受市場變化，但仍希望將來電影業愈變愈好。



受訪影迷就紛紛對結業感到不捨，有人認為九展包容度高，不止支持不同電影上畫，也接納動漫、演唱會等活動，坊間難有相似地方；也有人認為九展戲院已代表一種「平民化」，日後只能轉往其他戲院。



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今日專程來懷緬九展的許先生說，打從星影匯10年前進駐商場，便成為常客；他自言「大部分戲都喺度睇」，但同一時間亦理解九展重建決定，「始終呢到使用率唔係話好高，但就好可惜！」

許先生續指，往日九展曾舉辦「Sundance Film Festival 」（辛丹斯電影節），邀請外國導演分享，這是油麻地電影中心以外，會舉行類似活動的地方。

「九展最大特點，其實就係呢度唔係好多人，所以睇戲係幾舒服，都係有質素觀眾。」許先生分享說，九展與市區既遠又近，「令我覺得嚟到呢度有少少get a way from（離開）日常生活」，這是九展吸引之處。

許先生說，打從星影匯10年前進駐商場便成為常客，他認為九展可貴在於不論動漫、音樂、電影都可以容納，不如其他商場。（黃梓霖攝）

除了作為影迷，許先生又提到最近有參與九展舉行的動漫同人展「Rainbow Gala」以及其他演唱會，「尤其是有啲外國嚟嘅樂隊，未必好多人識，但嗰度嘅scale（規模）其實呢個地方（九展）先fit for（適合）到。」

他認為九展可貴在於不論動漫、音樂、電影都可以容納。「我覺得呢個商場、管理層對啲嘢嘅包容度好高，畀好多唔同類型嘅嘢同時喺度發生，我諗喺啲大啲嘅地方，或者受歡迎啲嘅商場未必allow（包容）咁多元化嘅嘢！」

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專誠從馬鞍山來看電影的鄭先生則表示，過去不時來九展影院，因為影院不時會上映較冷門的電影；今日剛好有想看的電影，便選擇來九展「餞行」。

鄭先生指戲院位置偏僻，卻又比其他戲院舒服，「好彩甚至可以包場」、「有時有啲戲院，觀眾覺得夠大，氣氛熱鬧，但呢度適合比較鍾意靜嘅人。」對於九展結業，他感到可惜，甚至戲院之外，也有其他活動會受影響，以演唱會為例，即使日後啟德體育園啟用，仍難取代九展的地位。

除了影迷入場睇戲，不少人都專誠來送別九展。（梁鵬威攝）

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另外一對來自沙田的夫婦—林生林太說，對於九展結業「好傷心好唔捨得」，二人自疫情起不時來看電影。林生說要求不高，九展戲院最吸引他的正是「平民味」。

他解釋指，因為相比鄰近的德福戲院，星影匯感覺更像油麻地電影中心，因為以本地影迷為主，加上電影選擇多，有時一看便是兩、三套戲。「呢啲係本地人娛樂，佢又唔係好玩高尚，係實際地又好舒服，好平民好親民；你會覺得呢啲就係本地。」而結業過後，未來就只能轉往長沙灣的D2 Place。

星影匯最後一場電影《九龍城寨之圍城》，剛好是導演鄭保瑞謝票場。（梁鵬威攝）

而星影匯今日最後一場電影，是近期大熱的《九龍城寨之圍城》，導演鄭保瑞今日剛好到場謝票，成為戲院最後一位謝票導演。

鄭保瑞說，自己不少作品都在此戲院上映，「經歷好多好多，我有陣試片都係嚟呢度，突然間話佢今日無、要改建，當然有唔捨得」。他續說，九展與城寨一樣「離不開、留不低」，「不過留唔低都係香港特色嚟嘅」，只好依靠大眾記錄。

鄭保瑞又說，時代、市場變化無法控制，每個年代亦有不同，由大戲院到細戲院，到今日細戲院轉型，甚至改變就唯有接受，「一定可惜嘅，但希望將來越變越好！」

下午近5時，有到場市民就倒數九展的「最後時間」；而相隔5分鐘後，場內職員始要求在場人士離開，職員鎖上大門後，便向市民揮手道別。這座29年的商場亦正式宣告結業，等待日後重建。

九展這座29年的商場正式宣告結業，等待日後重建。（梁鵬威攝）