九展告別｜6.30傍晚拉閘　現已十室九空僅剩食肆留守　兩間今結業

九龍灣國際展貿中心承載了不少人看演唱會及展覽的集體回憶，即將在本月30日結業，近月已有不少商戶和寫字樓陸續遷出，僅剩數間食肆服務周邊打工仔的午膳。



今日（27日）亦有兩店迎來最後一個營業日，在結束午市後，逐一搬走舖內的物品，有食肆老闆對九展結業感到十分不捨，短短數年都有難忘的回憶，有熟客今日特意來幫襯，兼與他及一眾員工合照，感到十分感動，形容與客人關係如家人，十分親密。



此外，今晚九展中庭舉辦最後一場「告別音樂會」，屏幕向所有來賓表示，「感謝曾經到訪的你們」。



九龍灣國際展貿中心承載了不少人看演唱會及展覽的回憶，而九展將在6月30日結業。（黃浩謙攝）

九龍灣國際展貿中心即將在6月30日結束營業，今日（27日）九展在社交平台Facebook上表示，將營運至當日下午5時，訪客需於下午5時前離開九展。

九展一直是很多演唱會以及展覽的場地選址，當中亦有不少食肆在九展經營生意，九展的結業等於這些食肆亦需一同結業。

今日記者到九展觀察，發現有九成的商戶已經清空舖面「交吉」，餘下的食肆約有5間仍在營業，當中有商戶在今日迎來最後一個營業日，在結束午市後便開始清理舖面，把舖內的一切搬走。

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在九展中庭，今日有樂隊ROVER舉行告別九展音樂會，下午正在綵排。九展的表演場地、位於3樓的STAR HALL，今日沒有表演，大門緊閉，相信剛在周日舉行的港台十大金曲已成最後一場大型演出。地下的車展亦不如以往般多車。

在九展中庭，今日仍有樂隊ROVER舉行告別九展音樂會。（黃浩謙攝）

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素食餐廳老闆不捨搬離：同班客好似家人咁

在九展經營5年素食餐廳的蔡師父對九展結業，店舖亦要撤出九展感到無奈，「冇辦法，呢啲都改變唔到，係唔想走㗎，依家出面環境咁差」。他表示，對於要撤出九展感到十分不捨，因為這裡有很多美好的回憶，「始終自己都喺度付出咗，養咗班客⋯同班客有感情㗎嘛」。他續指，與客人的關係尤如家人，「佢哋會同我講想食乜，問我聽日可唔可以煮呢啲嘢食，我都話好嘅」。

他表示，在九展做生意有很多難忘的回憶，他說：「今年有個佛教活動，我哋生意特別好，有好多人呢我哋舖頭排隊食素，嗰日好忙」。

蔡師傅表示，今日最後一日營業日，有不少熟客特意來「幫襯」，兼與他及一眾員工合照留念，令他感到十分感動。蔡師傅在結束九展營業後會搬至新蒲崗繼續經營素食生意，希望能有新開始。

米線餐廳夫婦難忘疫情「蝕住做」

同樣在九展經營了5年米線餐廳的馮生馮太亦對九展即將結業感到不捨，馮生說：「冇辦法啦呢啲嘢，一個時代嘅結束可能會係另一個開始呢⋯呢度完咗之後，都會同太太先休息一下，都辛苦咁多年啦」，希望與食客們可以有緣再聚。

馮太則說：「我老公鍾意做呢行，加上食客都鍾意食，雖然有啲辛苦，但都係辛苦得開心，幾辛苦都覺得值得嘅」。她續指，最難忘疫情時「蝕住做」，本以為捱過疫情後會變好，不料九展要結束營業，是形勢所迫。

Rover（左下）今晚（27日）8時於九展中庭舉行告別九展音樂會，期間在三樓的電子屏幕打上句子，「感謝曾經到訪的你們，保重，再見。」(viu1直播截圖)

到晚上，今年剛成軍的組合Rover，是九展一大租戶Viu TV的《全民造星V》藝人，下午8時於九展中庭舉行告別九展音樂會，期間在三樓的電子屏幕打上句子，「感謝曾經到訪的你們，保重，再見。」