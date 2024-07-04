台星宇航空香港線7.16首航　與電車辦Snoopy聯乘　 搭飛機坐叮叮

台灣三大航空公司之一，星宇航空今（4日）於屈地街電車廠宣布，旗下首班來回香港與台北航線7月16日首航，星宇航空稱，看好香港航空業而抱有信心，由今日起，與香港電車合作推出以卡通角色史努比(Snoopy)為主題的電車，為旅客帶來新的旅行體驗。



星宇航空與香港電車由今日起推出以卡通角色史努比(Snoopy)為主題的電車。（容嘉儀攝）

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每日兩班往返香港台北票價約$2000 星宇：對香港航空業有信心

星宇航空宣布將於7月16日首航香港，首班起正式啟飛香港來往台北桃園的航線，暫定每日兩班航班來回香港以及台北，票價約近二千元。被問及如何在眾多航空公司脫穎而出，星宇航空中國大陸首席代表兼香港分公司總經理周寶裕指，隨着旅遊業復蘇，看見香港市場，「我哋認為仲有一年或一年半嘅時間，超過2019年（客運量）既數目，呢個市場不斷發展緊，我哋有信心。」

他又指星宇至今已聘請18名本地人手，亦會繼續招聘。由長榮航空前董事長張國煒於2018年成立，星宇航空自2020年首航，目前提供24個航線點，包括東南亞、東北亞及美國洛杉磯、三藩市，八月首航西雅圖。

星宇航空中國大陸首席代表兼香港分公司總經理周寶裕(左)及香港電車市場商務及品牌總監張永恒（右）一同出席啟動禮。（容嘉儀攝）

史努比叮叮為旅客提供乘車體驗

星宇航空由今日起至9月30日，與香港電車合作推出以卡通角色史努比(Snoopy)為主題的電車，除車身上有史努比卡通圖案，車廂內的座椅、樓梯及車頂都佈滿史努比圖案。香港電車市場商務及品牌總監張永恒指，早前到台灣工作，發現台灣人對香港電車有濃厚興趣，故非常開心能夠與星宇航空一同合作活動，促進本地旅遊。

星宇航空與香港電車由今日起推出以卡通角色史努比(Snoopy)為主題的電車。（容嘉儀攝）

7.20舉行「一日星宇電車全景遊」活動

星宇航空宣布將於7月20日舉行「一日星宇電車全景遊」活動，除了電車有史路比主題，星宇航空航機亦以史路比為主題，旅客乘坐星宇航空來港可享用特飲以及甜品，亦有機會獲得獨家禮品及紀念乘車證，下機後則可乘坐主題電車遊覽上環至銅鑼灣。