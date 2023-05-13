內地女香港搭電車打卡　手機誤楔入窗罅　發信感謝暖男車長助取回

香港電車「叮叮」近年成為內地旅客必到的打卡熱點，有內地旅客早前便在電車上經歷了一次非常感動的香港之旅。該名旅客在電車上層，不慎把手機跌入車窗夾層隙縫，以為會就此失掉手機，沒料電車車長聞悉，即化身暖男安慰女事主，並稱完成單趟車程至終點站後，可載她返回車廠，由同事協助取回手機，令其大為感動。



女事主其後在內地社交平台「小紅書」分享如此特別又難忘的體驗，更親自撰寫感謝信，向電車公司讚揚有關車長。她又建議大家應自己親身感受香港的美好，不要單單從他人口中了解香港。



深圳旅客余小姐上月訪港搭電車打卡，誤把手機楔入車窗隙縫，獲熱心車長與電車公司職員協助取回，幸保不失，事後在小紅書分享這趟令人感動的香港之旅，並公開答謝該名電車車長。(截自小紅書畫面)

該位深圳旅客余小姐接受《香港01》訪問時憶述，上月22日她與母親一同來港一日遊，由於電車極具香港代表性，故打算帶著初次訪港的母親體驗電車遊。她們從堅尼地城上車往中環方向，坐在上層最前排位置，當時把雨傘掛在車窗旁，並將手機放在車窗隔板上，卻不慎把手機掉進車窗的夾層隙縫中，她說：「我愣了會兒，腦子裏閃過的都是我手機裏的東西怎麼辦？我的手機還能拿上來嗎？」然後到下層向電車車長求助。

遊電車河打卡 手機誤楔入窗罅幾近崩潰 獲暖男車長安慰

余小姐形容車長當時不但未有責怪她，還化身暖男反過來安慰她不用擔心，她引述車長指「因車輛正在行駛中，現在還不能幫妳拿出手機，要坐到終點站，聯繫到負責人看看能不能幫妳打開隔板取出手機」。她稱坐了將近一個多小時後，抵達跑馬地電車終站後，車長隨即找來終站負責人，但因為當日是總控的休息日，負責人表示需要過幾天才能幫她取回手機。

余小姐坦言，其實早已作最壞的打算，說：「本來感覺手機已經拿不回來，這趟旅程的照片和工作上的東西幾乎都在裏面，都還沒有備份，如果真的丟了，我會崩潰。」

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電車職員狂打電話找支援 旅客：感動為一個遊客做到這樣

她續稱，由於當晚與母親需即日返回深圳，於是向終點站負責人請求幫忙另想辦法。之後負責人便「開啟各種打電話的模式」，打了約5分鐘電話後，最後讓她們跟原車返回西環總站，笑說：「不知道是不是自己的錯覺，感覺這趟車開很快，沒怎麼載客，帶我們回總部，真的太感動了，真的很熱心，為了一個遊客能做到這樣，真的太好了！」

她與母親在總站等候約10分鐘後，填寫好取回失物的收據後，便獲物歸原主，打算支付乘搭回總站的車費，然而職員卻婉拒並道：「車費沒事啦，快去玩吧！」

余小姐事後在小紅書分享其香港難忘之旅。(截自小紅書畫面)

香港電車「叮叮」近期成為內地旅客必到的打卡熱點。(廖雁雄攝)

親撰感謝信讚揚車長 小紅書發帖分享難忘之旅

她至今回想起當天來港旅遊的經歷仍十分感動，亦特地為此事撰寫網上感謝信，傳送予電車公司，希望能代為表揚協助她的電車車長和相關職員。余小姐說，以往覺得香港人很熱心，而這趟香港之旅更印證港人樂於助人，給她帶來十分難忘的體驗，所以很想與其他人分享，於是在「小紅書」以「香港，你真的是太讓我感動了」為題發帖文，獲得多名內地網民關注和讚好。

余小姐由衷說：「之前看網上說香港排外，但我想說這個社會，好人真的很多的！有些事還是得自己感受過再做判斷！！真的很感謝這幾個不知道名字的阿叔，救了我的手機。」

余小姐事後親自撰寫網上感謝信讚揚協助她的車長，並傳送予香港電車公司。(受訪者提供)

電車公司：會內部表揚熱心車長

《香港01》記者曾視察過多部電車，發現上層近車頭位置的車窗隙縫，本身有膠邊包住，但部分車齡較舊的電車有膠邊老化迹象，估計余小姐的手機因此誤跌入隙縫內。

余小姐說喜歡香港電車的懷舊特色，具有獨特的香港情懷，認為極具保留價值。（廖雁雄攝）

《香港01》又向電車公司方面了解過，有關車長已為乘客服務15年，公司將會透過內部通告表揚熱心幫助乘客的車長。其實除了這位車長，過去也有很多電車車長十分熱心，當遇上有需要的乘客，特別是長者乘客，於上落車時會替他們提供協助。

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