女總督察涉大鬧醫院　男護士稱曾見被告無穿上衣　並發現空啤酒罐

休班女總督察涉在中大醫院內大吵大鬧，被票控醉酒時在公眾地方行為不檢。她否認指控，案件今午（4日）在沙田法院續審。男護士供稱，被告的母親是住院病人，被告入住同房的「陪床」。他當日見被告多番出入病房，曾在房內沒有穿上衣和反鎖房門，他後來替被告母親回撥電話，接聽的警員稱指被告好似要自殺。



女被告葉文儀，53歲。她被票控於2023年10月22日，上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

女被告葉文儀。(朱棨新攝)

男護士入病房見被告無穿上衣

男護士黃俊豪指，被告的母親當時是中大醫院的住院病人，被告是同房的「陪床」。2023年10月21日晚上約11時許，被告進入其母親的病房。至翌日凌晨1時許，他進入病房時，被告背對他並無穿上衣。黃便立即離開和關門，並著另一名女護士和助理入房。

被告離開後房內有啤酒空罐及有酒氣

黃5分鐘後入房，被告從廁所出來，已穿回衣服。她當時略帶激動，然後離開。黃發現病床的地下有一個已飲完的啤酒空罐，房內有酒氣。

回撥電話有警員稱被告好似要自殺

約兩小時後，被告回來收拾行李後離開。被告母親其後向黃稱收到電話，著黃替她回撥。他依言，發現是一名警員接聽，該警員話被告好似要自殺。

被告葉文儀的母親案發時是中大醫院的病人，葉則是同房的「陪床」。

女被告再回病房後把門反鎖

被告約在凌晨5時半左右和兩名女警進入病房。黃稱他聽到女護士突然大叫，指被告進入病房後把門反鎖。助理取鎖匙開門，發現房內沒有異樣。多名警員其後陸續到達並和被告對話，有病人投訴現場嘈吵。

黃在辯方大狀戴偉奧盤問時確認，被告當時不似醉酒。辯方又指，在該房的啤酒空罐附近，地下亦有啤酒，黃回意沒有為意。

案件編號：STS 1358/ 2024