女總督察涉大鬧醫院　指警待她如黃絲暴徒　同僚問：你似自己人咩

休班女總督察去年在中大醫院，涉襲擊住院的母親。警員到場後，女總督察疑情緒激動，在院內大吵大鬧，事後被票控一項醉酒時在公眾地方行為不檢罪，她否認票控今（4日）在沙田法院受審。控方庭上播放涉案片段，顯示被告不滿警員的處理方法，質疑警員對待她如「黃絲暴徒」。惟現場一名男警反駁：「你似自己人咩…..你有冇尊重自己，有冇尊重你職業，在我面前耍官威」、「你3粒花（總督察）嚟㗎」。她最後由救護員抬上擔架帶離現場。



被告葉文儀，53歲。她被票控於2023年10月22日，上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

女被告葉文儀(前左一)與其律師團隊離開法院。(朱棨新攝)

被告母親是中大醫院病人

控辯雙方同意案情指，被告母親當時是中大醫院的病人，居於7樓的病房。控方播放涉案的閉路電視和警員隨身攝錄機片段。閉路電視片段顯示，被告和多名警員離開一病房，然後在走廊對話。

有護士指控被告襲擊其母

警員隨身攝錄機的片段顯示，多名警員圍住貼住牆邊的被告，並指護士指控被告襲擊其母親，被告否認。警員指她手舞足蹈，多番著她冷靜。被告不滿並說：「你吔咁樣樣對自己人。」又質疑警員對她如「黃絲暴徒」。

案發時女被告葉文儀是中文大學醫院的病人，有護士指她涉襲擊母親報警。

女被告葉文儀被指曾質疑現場警員待她如「黃絲暴徒」。(資料圖片)

現場男警曾反駁：你3粒花嚟架

惟現場一名軍裝男警說：「你似自己人咩…..你有冇尊重自己，有冇尊重你職業，在我面前耍官威？」又說：「你3粒花（總督察）嚟㗎。」被告即表示會控告該警員。她又向攝錄機展示手臂的傷勢，又問：「點解你哋咁樣對我？」

曾喝令男警Shut up

被告其後多番要求護士准她到病房取回其手機，又要求上廁所，但仍然不滿警員安排，謂：「唔俾我攞手機、唔俾我去廁所，仲要看住我，我犯咗乜事？」其後大叫：「攞我手機！」期間有男警表示他只是跟程序行事，被告馬上回應：「No,No,No,No,No……」又著對方：「Shut up!」她又說：「我同你合作，你同我玩嘢......CID嘅嘢我熟過你.....」更反問「你當我Kai㗎？豈有此理」。

遭救護員抬上擔架床帶離現場

警員其後拘捕被告，指她涉襲擊其母。兩名女警拉住被告把她帶走。期間被告跌倒在地，她要求服藥，並再要求取回手機。救護員到場後，被告一度不肯上擔架床，最終被抬上擔架床帶離現場。

案件編號：STS 1358/ 2024