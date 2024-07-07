精簡地契續期程序7.5生效　甯漢豪：首日共376個地段獲得續期

發展局局長甯漢豪在其局長隨筆中指，《政府租契續期條例草案》已獲立法會通過，並於7月5日生效。新訂立的《條例》簡化地契續期方式，地政總署署長會在每批地契到期前六年，刊登「續期公告」為地契續期，業權人無須如以往與政府簽立新地契，地契下原有的產權負擔、權益及權利 （例如按揭）亦會順利過渡。



在《條例》生效首日，即7月5日，地政總署已刊登首份「續期公告」，涵蓋當日至2030年年底到期的地契，合共376個地段，它們全部獲得續期。



現時的地契。（發展局）

業權人每年繳交相當於應課差餉租值3%地租

發展局局長甯漢豪在其局長隨筆中指，《政府租契續期條例草案》已獲立法會通過，並於7月5日生效。

發展局首席助理秘書長（規劃及地政）莊敏婷在文中解釋，地契是政府與業權人之間的契約，列明使用土地的條件及年期。政府自1997年7月訂立清晰明確的土地政策，住宅、商業和工業用途地契，一般會獲政府續期50年，無須補地價，只須每年繳交相當於應課差餉租值百分之三的地租。

地政總署署長在每批地契到期前六年為地契續期

新訂立的《條例》簡化地契續期方式，地政總署署長會在每批地契到期前六年，刊登「續期公告」為地契續期，業權人無須如以往與政府簽立新地契，地契下原有的產權負擔、權益及權利 （例如按揭）亦會順利過渡。

在《條例》生效首日，即7月5日，地政總署已刊登首份「續期公告」，涵蓋當日至2030年年底到期的地契，合共376個地段，它們全部獲得續期。

2047年30萬個地段地契在同一天到期 議員指新法利民便民

選委界立法會議員林筱魯指，據政府資料，在2047年6月30日當日，有30萬個地段的地契在同一天到期，牽涉超過150萬個業權人，如沿用舊有機制，政府地契續期需要透過政府和所有業權人，逐個以合約形式簽立新地契，需要大量人手處理，借助新法例可一籃子處理一般地契續期。

另一位選委界立法會議員江玉歡形容《條例》以最簡便的方法處理續期，令續期的物業業主無須簽訂任何新文件，是利民便民良策。地產及建造界立法會議員也龍漢標也歡迎政府以簡單而有序的方式，分批為地契續期。

立法會負責審議《條例草案》的法案委員會主席林健鋒則表示，政府在審議草案過程中，多次強調政府一直秉承的1997年7月的土地政策，新例亦不影響政府在地契續期的完全酌情決定權。無論是商業、住宅和工業用途地契，於到期時一般都會獲續期50年而無須補繳地價，只須繳納地租，認為對商界及公眾來說都是一顆「定心丸」。

銀行公會主席銀行代表：清晰地契續期安排對按揭管理業務尤其重要

有來自多個界別的人士均表示支持新例，其中香港銀行公會主席銀行代表、滙豐香港區首席法律顧問吳倬文表示，對銀行業界來說，清晰明確的地契續期安排，對按揭管理業務尤其重要。

香港測量師學會會長林家輝則指《條例》明確訂明續期的標準條款，即續期年期一律為50年及免補地價，令業權人無須擔心物業估值受地契年期影響，認為新例不但讓市民安居樂業，亦提升工商界、投資界以至銀行界的信心，明白香港土地政策的持續性及明確性。

寶翠園是條例下首批獲得續期的屋苑之一

位於中西區的寶翠園是條例下首批獲得續期的屋苑之一，其業委會第11屆主席及第6至8屆委員張玉蘭表示，在新續期機制下，業主無須與政府訂立任何文件，而物業按揭、大廈公契、業主立案法團及業委會，亦會順利過渡而不受影響，形容是一個大喜訊，相信大部分業主亦感到高興並「鬆一口氣」。