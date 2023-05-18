地契續期｜政府擬立法精簡地契續期　刊憲形式宣佈是否續期50年

香港回歸後不少土地面臨需要續期的問題，當局亦曾表明，不少土地契約會在2025年起陸續到期，政府今日（18日）公布，計劃下半年提交草案，以立法形式讓政府有權透過刊憲形式，告地契續期生效，當局計劃在每批到期地契限期日約三年前，刊登憲報宣布是否續期。



香港回歸後不少土地面臨需要續期的問題，政府擬立法精簡地契續期，並以刊憲形式宣佈是否續期50年。(資料圖片)

在97回歸前，不少土地契約的到期日都以2047年6月30日為止，即中央政府過去「50年不變」承諾為限，但不少土地契約更早時間批出，部份已陸續即將到期。

當局透露，由現時至2025年6月前並沒有一般用途（即住宅及商廈等）地契到期，但由2025年6月至2047年6月29日，約2,400個屬一般用途地段的地契會到期，當中最早一批於2025年6月到期的地契涉及約50個位於油尖旺區屬非工業用途的地段，而2047年6月30日當天更有約30萬個屬一般用途地段的地契同時到期。

政府透露，這些地契當中，不少屬共有業權地段並牽涉大量業權人，沿用傳統機制與業權人逐一進行業權查核及簽立新地契並不可行，當中的不確定性亦可能對業權人及物業市場造成困擾，故當局建議透過法例簡化地契續期手續。

政府表示，自特區政府成立以來，共有25份一般用途地契到期，當中只有兩份因業權人失聯而沒有續期，另有一份涉及地契修訂而不屬原契續期，其餘22份全部獲批續期而無須補繳地價。

政府建議制訂新法例，設立法定機制讓政府為到期的一般用途地契續期。參照 1988年將所有新界地契一次過續期至2047年6月30日的《新界土地契約(續期)條例》(第 150 章)，新法例可以為地契續期賦予法律效力，免除業權人簽立地契的步驟。新法例將適用於所有沒有續期權利的一般用途地契，但不涵蓋短期租約及特殊用途地契。

政府未來會透過刊登憲報作出宣告使地契續期生效，業權人無須簽立新地契。當局計劃在每批到期地契的到期日約三年前，刊登憲報宣布是否續期。在公布方式方面，傾向只列出不獲續期的地契，換言之，在憲報指明的日子到期的地契未有在相關憲報公告列出，則代表已獲續期。鑒於現行政策下大部分地契均獲續期，當局形容採用此「負面清單」方式的好處是簡單和易於查閱，亦避免羅列獲續期地契時的遺漏風險。

所有透過新法定機制續期的地契，同樣按1997年7月的土地政策，一律獲續期 50年而毋須補地價，但須每年繳納相當於有關土地應課差餉租值百分之三的地租，這些條款會在法例明確訂明，並藉此成為獲續期地契的新增條款。