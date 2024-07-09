動漫電玩節月底開鑼　現場不設門票發售　實名抽籤免排通宵爭頭位

一年一度香港動漫電玩節本月26日至30 日、在會議展覽中心1號展覽廳舉行。動漫迷要注意，今年入場門票不會在現場發售，市民要透過APP 或便利店等預先購買，但旅客則可即場購票。



大會續安排頭籌抽籤，入場人士毋須通宵排隊爭龍頭位。另外，今年所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay或攝影活動，需於ACGHK app進行付費登記或購買通行證，Cosplayer登記證為$20；攝影師通行證為$80。



香港動漫電玩節於7月26日至30日，一連五天在會展舉行，有參展商推出漫威漫畫期間限定版人偶。（歐嘉樂攝）

第25屆香港動漫電玩節將於7月26日至30日，星期五至星期二，一連五天在香港會議展覽中心1號展館舉行。今年展場總面積達19,890平方米，參展商有逾142家，展位達650個，同人區的攤位數更達270格。知名參展商如，HOT TOYS、微影、猿創作、HK3C Toys等除主場館外，在3樓3號館也有特為cosplayer而設的CosParadise，預期每天將會有超過2000名cosplayer參與。

今年香港動漫電玩節的普通票維持在42元一張。大會今年加設兒童票每張20元，兒童需由成人陪同，可以經由特設的親子通道入場。除普通門票外，大會亦會提供另外兩種選擇的。喜歡潮流玩具的可以選擇購買潮巨匠「玩具放暑假」閃咭珍藏門票，售價150元，包括1包5張參展設計師的閃卡，及30元現金券，更可以在特別通道1B入口進場。此外，對於動漫節的超級 fans 來說，今年繼續可以購買3回特快入場券，定價是300元，可以從特別通道1B入口進場。

所有種類電子門票可在香港動漫電玩節 ACGHK的 App 會員購票；而普通門票電子門票則在01 空間（含兒童票）、Bilibili 會員（不含兒童票）發售；普通門票實體票（不包括兒童票）可在指定的7-11和OK便利店購買。

今屆香港動漫電玩節7月26日至30日，一連五天在會展1號展館舉行。（歐嘉樂攝）

今年Cosplayer及攝影師均需購買通行證

今年CosParadise設於Hall 3B及3C兩個場館，以改善過往過度擠擁以致阻塞通道的情況，在加大場地的同時，亦因應場館面積而設立人數上限，確保在場人士安全舒適。所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay或攝影活動，可即日起使用ACGHK app進行相關付費登記或購買通行證，Cosplayer 登記證為$20；攝影師通行證為$80。

大會續安排頭籌抽籤 毋須通宵排隊爭龍頭位

大會續安排頭籌抽籤，在7月26日至27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位入場人士編訂入場次序。如每天登記人數不足300，將隨機抽籤編配入場次序。如每天登記人數超過300，將以應用程式隨機抽選300名額及編配入場次序。由2024年7月8日至7月17日23:59，透過ACGHK App實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加，7月19日將安排進入抽籤程序，中籤的幸運兒會收到電郵及APP內通知，毋須通宵排隊爭龍頭位。

動漫節設多個活動 參展商推漫威漫畫期間限定版人偶

參展商Hot Toys 公布兩款期間限定版—《鐵甲奇俠》鐵甲奇俠 Mark III (電鍍紅銀色版) 1:6 比例合金珍藏人偶及HONŌ STUDIO漫威漫畫《X-Men》狼人(Brown Suit) 1／6 比例可動人偶。（歐嘉樂攝）

參展商Hot Toys 公布兩款期間限定版—《鐵甲奇俠》鐵甲奇俠 Mark III (電鍍紅銀色版) 1:6 比例合金珍藏人偶及HONŌ STUDIO漫威漫畫《X-Men》狼人(Brown Suit) 1／6 比例可動人偶，於 Hot Toys 香港專門店限量發售。另外，亦有參展商推出多個以動漫為主題的產品供入場人士選購。

香港玄幻武俠小說家黃易名著《覆雨翻雲》的漫畫版，將於香港動漫電玩節率先登場，由著名漫畫家馬榮成監製、邱福龍兵器監修、新世代漫畫家鄺志傑作主筆，本地畫壇巨匠聯手。動漫電玩節亦將推出《覆雨翻雲》會場特別版及7吋覆雨劍小兵器，整套裝價HK$128，限量1000套。

香港玄幻武俠小說家黃易名著《覆雨翻雲》的漫畫版，將於香港動漫電玩節率先登場，由著名漫畫家馬榮成（中）監製、邱福龍兵器監修、新世代漫畫家鄺志傑（左）作主筆，本地畫壇巨匠聯手。（歐嘉樂攝）

展場內設有三大舞台，包括: 多場示範和簽名會的名家舞台；日系偶像選拔賽「2024 Canvas Project 全民偶像選拔賽」和「動漫cosplay大賽」等重點賽事的大會主舞台；以及開展二次元和三次元文化相關表演的創天綜合同人祭舞台，還有來自多國的11位漫畫大師跨國界交流，穿梭多元世界的 Comics Masters Gathering Hong Kong漫畫大師匯2024。

被問到港人北上、遊日熱潮等，會否影響展覽人流，香港動漫電玩節行政總裁梁中本指：「唔擔心，因為日本唔會有香港動漫節」，相信香港動漫節有自身的吸引力。（歐嘉樂攝）

近年不少港人選擇北上消費，加上通關後，日本旅遊熱潮未減，被問到今年展覽入場人次會否因此減少，香港動漫電玩節行政總裁梁中本回應指：「唔擔心，因為日本唔會有香港動漫節」，相信香港動漫節有自身的吸引力。