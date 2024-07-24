ACGHK 2024 香港動漫電玩節2024 開放時間是7月26日（五）至7月30日（二），於灣仔會展舉行！今年為香港動漫節成立後第25週年，活動內容多元化。本文將陸續更新各種門票優惠、場內活動時間表、來場嘉賓、購物推薦一一追加，是一篇你必定要bookmark的「香港動漫節2024 懶人包」！



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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票價錢：一般 $42｜小童 $20

01空間門票換購價錢*：一般 $37｜小童 $15

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Hall 1 Hall 3各種入場安排整理

Hall 3B/C的CosParadise專區由免費，改為獨立收費入場，Coser需要事前登記每日名額限用的Cosplay通行證($20／已售罄），而想以相機拍下Cosplay盛放的入場者，更也需持有每日限300張的「攝影登記證」($80／已售罄），現在為大家整理各種持票人士，進入Hall 1/Hall 3的方法：



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個案1：ACGHK (Hall 1) 主場館入場票之持票人士，如何進入CosParadise (Hall 3)？

為令ACGHK (Hall 1) 持票人士能同樣感受及欣賞Cosplay文化，今年Hall 3BC CosParadise實施人流分配進場，大會將於每小時釋出不少於1,000名額予ACGHK (Hall 1) 持票人士 (實際釋出名額將會根據CosParadise人流而調整)，屆時持票人士可以經由 ACGHK 手機 app 進行網上登記免費門票及按時段進場。

個案2：經7-11/OK便利店/01空間/bilibili購票、實體贈票、實體VIP門票，如何進入CosParadise (Hall 3)？

由01空間或 bilibili買飛購買ACGHK (Hall 1) 主場館入場票，將收到一個QR code及一個獨立的「現場優惠券號碼」；其他類型實體門票上，亦印有一個「實體門票號碼」，到時照樣可由 ACGHK 手機 app ，輸入以上「優惠券號碼／實體門票號碼」進行網上登記免費門票及按時段進場。

個案3：CosParadise (Hall 3)之 Cosplay通行證／攝影登記證之持有人士，如何進入ACGHK (Hall 1) ？

大會將在5天展期內，每日在CosParadise (Hall 3) 向已完成Cos打扮的Coser派發1,000 個cosplay 自由行登記，分兩個時段派各派500個名額，可免費入場Hall 1。留意此名額不適用於「攝影登記證」使用者，這類人士需另外購買一張入場券才能進入Hall 1 。

2024年7月30日下午15:00，Hall 1將舉行Cosplay Together活動，已完成Cosplay造型之Cosplayer(不限門票種類)，請到CosParadise的cosplayer更衣室登記處出示角色圖片(手機/紙本），經工作人員簡單審核後即得到入場手帶，自由進入ACGHK (Hall 1) 。無需事先登記、名額3000先到先得，且不適用於進入 (Hall 3)。

個案4：沒有ACGHK (Hall 1) 主場館入場票／，能否單獨付款進入CosParadise (Hall 3)？

未持有主場館入場票／Cosplay通行證／攝影登記證之人士，請先經由ACGHK 手機 app 購買ACGHK (Hall 1) 主場館入場票，並利用個案1所述方式，進行每小時1,000名Hall 3入場名額之網上登記免費門票、按時段進入CosParadise (Hall 3)。

條款及細則：



1. 登記CosParadise免費門票活動，只限當天於ACGHK (Hall 1) 進場後才符合登記資格，逾期無效。

2. 每張ACGHK (Hall 1)門票只能成功登記CosParadise門票一次。

3. 每名會員可替同行人士一起登記，每日最多同時登記4張CosParadise門票。

4. CosParadise免費門票只限一人使用、進場一次。

5. CosParadise免費門票持票人於CosParadise (Hall 3BC)場內 #不可使用手機以外的器材進行攝影

6.為防止活動中起影棚佔據空間之拍攝行為，將嚴格禁止使用腳架、閃燈架，又或是地毯、帳篷等霸佔地方設備。

本文只供參考，如有爭議ACGHK2024大會保留最終決定權

動漫節2024舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

以下快閱卡方便快速了解動漫節2024，下方依然有一般圖文，可按喜好點擊放大收看：



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抽定頭籌免通宵排隊

不少人為了搶先買到心頭好，都會通宵排隊。不過今年繼續有預先抽籤頭籌咭安排，7月26日-27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位人場人士編訂入場次序。如每天登記人數不足300，將以ACG App隨機抽籤編配入場次序。如每天登記人數超過300，將以ACG App隨機抽選300名額及編配入場次序。

頭籌抽籤參加方法：由2024年7月8日至7月17日23:59，透過ACGHKApp實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。

頭籌抽籤結果公布：7月19日將安排進入抽籤程序，中籤的幸運兒會收到電郵及APP內通知，毋須通宵排隊爭龍頭位

如果想買一般門票，留意今屆將不設現場售票，可考慮使用01Space買電子飛，仲有5蚊優惠：動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

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ACG CosParadise 入場新安排

大會指出，過去由於有大量coser及影友在CosParadise 場外進行攝影活動，阻塞行人通道，今年決定租用Hall 3B & 3C兩個場局，令CosParadise活動範圍增加一倍。不過該區將改為收費入場，所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay／攝影活動，均需要事前在ACGHK app付費登記或購買通行證。(Cosplayer 登記證每日限2500名：$20 / 攝影師通行證每日限300名：$80）

所有展前登記名額已全部搶購一空，不過都可以點擊以下圖片、看看入場細則：

主舞台及創天舞台2024活動時間表／表演隊伍名單（陸續更新）

主舞台活動時間表

MASTER'S STAGE 名家舞台活動時間表

創天舞台活動時間表

7.26-28｜動漫Cosplay大賽2024入圍者公開

動漫節有咩多？當然是Cosplayer啦！今年《動漫Cosplay大賽2024》的入圍者已經誕生，7月26-28日一連三天他們就會在香港動漫電玩節主舞台舉行決賽。獎項分為冠亞季及Cosplayer人氣王大獎！成功進入決賽的參賽者更將享有現金服裝津貼，專用更衣室及膳食安排。

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《動漫Cosplay大賽2023》實況（圖片由大會提供）

7.29｜Hololive 5期生桃鈴ねね來場

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓，她將於7月29日(星期一)下午1:45在動漫節主舞台同fans見面。由於是本方面在7月21日宣布桃鈴ねね將暫時休息停止直播，不少香港fans擔心動漫節活動取消。22日大會終於出通告：

7月29日原定於香港動漫電玩節主舞台進行的hololive VTUBER: Momosuzu Nene Live Panel in ACGHK將如期進行，特此通知。

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓

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7.29｜NMB48來港參與TIF ASIA TOUR 特別演出

另外，日本知名idol 然TIF Tokyo idol Festival 今年在全亞洲舉行「TIF ASIA TOUR 2024」，活動將與動漫節合作，在7月29日安排多隊日本idol，包括CYNHN以及AKB48大阪姐妹團NMB48來港，與香港地下女團一姐「乙女新夢」一起演出。現時暫時知如果能夠進入前排VIP區，進一步消息將盡快update。

Canvas Project全民偶像選拔賽2024-決賽

香港唯一日系偶像選拔賽，今年由單人改為團隊參賽，經過一輪初選後，以下8組表現優秀的組合，將於7月29日在動漫節主舞台進行決賽，而且已經開放在ACGHK app作網上投票，選出你想支持的偶像團。

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7.30｜刀劍神域外傳女歌手ReoNa登台

2024年7月30日，動漫節大會主舞台請到Sony Music旗下動畫歌label SACRA MUSIC 的女歌手「ReoNa」舉行ReoNa Special Live in ACGHK！她亦是《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》中的角色「神崎艾莎」的聲優。表演時段：2024年7月30日 (2:15PM-2:45PM)

Sony Music旗下動畫歌label SACRA MUSIC 的女歌手「ReoNa」將在動漫節舉行ReoNa Special Live in ACGHK！

亞太區Cosplay 嘉年華｜7.30嘉賓超強

重點活動亞太區Cosplay 嘉年華嘉賓人馬相當鼎盛，包括宮本彩希、えい梨、Clow、Ale、Tomia、Berry、Jenny、Ing、小都、小白、Thames、Jasper Z、BaLance、 V-Project、 iMOTiON等！7.30 16:15至17:45 ACG主舞台

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亞太區Cosplay 嘉年華｜7.30嘉賓超強

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日本知名 Cosplayer宮本彩希和Elli，他們將於7月30 日下午4時15分在「亞太區 Cosplay 嘉年華」登台表演，同場更設有「名師簽名舞台 」，粉絲可近距離見到偶像。

宮本彩希

回帶睇2023年場內相集

👉動漫節2023｜Cosplay相片全集7.30 Day3｜港台紅人齊玩間諜家家酒

👉動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣

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創天綜合同人祭 Creative Paradise 2024

Creative Paradise（簡稱"CP"）的活動理念：本著日本 Comic Market 以同人文化為中心的精神，接納不同類型的作品及發展同人文化無限可能性的地方。今年大會吸引了過去經驗，希望令到會場更暢通，似乎將會做出一些新的安排，請密切留意。

2024漫人迷全球華人原創漫畫公開賽

漫人迷全球華人原創漫畫公開賽，去年因誤選手遊插畫抄襲作品得獎而「揚威海外」。希望今年評審們能夠更細心把關，畢竟再強的評審也不可能熟知世上所有既存作品，世上更有千千萬萬AI繪圖呀！辛苦各位了。

2024第15屆香港原創動漫人型設計比賽

除了高達、變型金剛等老牌玩具模型，深具藝術性的art toys也非常受年輕人歡迎，更為有志投身玩具設計界的潛力新人提供一個門檻，已經舉辦至第15屆的香港原創動漫人型設計比賽以及「第4屆潮巨匠藝術玩具展」，今年仍然會在動漫節出現！

動漫節2024必買玩具Figure推薦｜SEED高達模型．BB小燦．MB初號機

高達SEED Freedom STRICT-G 時裝店｜魔蟹斜孭袋必搶

高達專屬的日本設計時裝品牌將在動漫節內開設《STRICT-G POP-UP IN ACGHK2024 》，發售多款日本版、香港限定版商品，更搵了人氣女團 LOLLY TALK 成員阿妹穿起限定版Seed Freedom系列新服飾影相。

動漫節2024｜高達SEED Freedom STRICT-G 時裝店｜魔蟹斜孭袋必搶

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SEED 20周年電鍍色高達模型套裝

特別版高達模型每年都有很多入場者排隊掃，在10幾款特別版中，記者就推薦SEED 20周年電鍍色模型套裝，set裝包括HG 自由高達／正義高達／天意高達（＄650）另外還有HG彩色透明版Destiny Gundam（＄180），搶不到RG Destiny Gundam Spec II可考慮。（動漫節BANDAI攤位發售）

機動戰士高達 SEED 20週年機體套裝 [電鍍版]（＄650）

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香港動漫節2024｜頭籌抽籤免排通宵｜必買限量周邊+多國嘉賓名單

入動漫節買龍珠產品．換香港限定閃卡！

《龍珠Z》動畫播出35周年，香港品牌「異度空間工作室」將在動漫節2024參展，發售大量動畫精品：刺繡背print tee，滑鼠台墊、雨傘、充電寶、環保袋等等，消費滿一定金額，即送指定款式的白卡+閃卡套裝

龍珠Z閃卡、女人街悟空卡通Tee！旺角朗豪坊限定店抽閃中閃/暗閃

只得香港才可以擁有的「限量版龍珠卡」，全48款。

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她只是個嬰兒呀！SOAP Studio 燦子寶寶／燦子雷鬼

曾搞到fans半夜去7-11等開賣的大眼妹「燦子」公仔，近半年不斷出各種趣怪造型款式，在ACGHK香港動漫節亦有2款將優先現貨發售。記者自己就最喜歡「燦子寶寶人偶」，大眼睛天真無邪的她、掛住口水巾，戴住藍色BB帽，個藍色奶嘴仲可以自由折除，而且身體加了爽身粉香味，成個組合太cute了吧！（$199／每人限購2件）

燦子寶寶（$199一隻／每人限購2件）

多款珍藏模型展出

ACG大戶Hot Toys今年力谷《死侍與狼人》的figure，會場還有限定600隻的Iron-man，女仔、小朋友就會想要《玩轉腦朋友2》的Q版。另外還有不少港日品牌的珍藏玩具及figure超合金、模型發售！

香港動漫節2024應該冇反智轉身喇、因為頭籌抽籤唔使通宵排頭位！

多款珍藏模型展出 （陳安琪 攝）

即睇多個珍藏及限量版模型🔽

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高達模型王大賽GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12rd TOURNAMENT ，今年一樣會在動漫節內展出全部香港區入圍參賽作品任你影！

高達模型王大賽GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12rd TOURNAMENT

👉動漫節2023｜高達模型王 第11屆 GBWC大賽現場參賽作品全集（上） 👉動漫節｜高達模型王2023 11th GBWC會展參賽作品相集（下）

有用資料連結

香港動漫節2024各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/

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