曲尺手槍｜一文看清警隊兩款國產新手槍規格　同屬「92式」改進型

警隊將會淘汰軍裝警員的「點三八」及刑偵警員的P250，引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A及CS/LP5，兩款手槍均被中國警察、武警等部隊使用。CF98-A半自動手槍使用使用9毫米口徑手槍彈，彈匣容發量為15發，雙排彈匣，可像衝鋒槍般雙向上彈；CS/LP5自動手槍同樣為9毫米口徑手槍彈，彈匣容發量為8發，是一款擊錘擊發手槍，可進行單或雙動射擊，雙側手動保險設計，左撇子也可以很方便地使用。



CF98-A半自動手槍由國產92式改成

中國製CF98-A半自動手槍由中國北方工業公司在國產92式手槍基礎上，自主研發的高性能多用途半自動手槍，外觀經歷了革命性改進，曾參加「巴黎國際軍警保安器材展」。。

2007年CS/LP5型自動手槍誕生 比54、92自動手槍更輕巧

據網站火器百科指出，長期以來，內地執法人員一直使用54、64、77、92的自動手槍，或05、10等轉輪手槍作為個人防衛武器。而這些手槍，有的體積較大，有的停止作用低下，並不能很好地完成戰鬥任務。在2007年，長風機械設計了一款小型自動手槍，當時稱為CF07型自動手槍，後改名為CS/LP5型自動手槍。

警方強調，新槍更具安全性，設有手動安全掣，減低走火風險；而且換彈速度比左輪更快，提升戒備能力；新槍亦更具穩定性，適合亞洲人握把，加強能力、控制力和準繩度。（鄭子峰攝）

警方強調，新槍更具安全性，設有手動安全掣，減低走火風險；而且換彈速度比左輪更快，提升戒備能力；新槍亦更具穩定性，適合亞洲人握把，加強能力、控制力和準繩度。

警隊三款舊槍一覽 「點三八」為港產警匪片重要角色

「點三八」左輪另一設計特點是「袖珍」，易於收藏，早期探員會自備「私伙槍套」繫於胸前或腰間，但由於槍身細小，扣動扳機拉力近乎十磅，開火時後座力較大，而且火力較現代化手槍為弱，較難打中遠距離目標。本港八、九十年代槍匪橫行，「點三八」左輪與賊人所持的AK47步槍和黑星手槍，性能有明顯差距，但「點三八」左輪仍然是香港警隊標誌性槍械，甚至是港產「警匪片」的重要「角色」。

「點三八」左輪是警隊具標誌性手槍，不少港產「警匪片」都見其身影。（《警察故事》電影劇照）

另一款，P250DCc被譽為「人性之槍」，因其設計可配合不同手掌大小安裝不同槍柄，手槍不設保險掣，採用雙動作扳機設計，減低走火風險，一旦駁火亦更靈活。槍嘴前端底部預留俗稱「魚骨」坑槽，方便加裝電筒或雷射瞄準器。P250DCc被視為上一代「軍警手槍」，曾被多個國家的執法部門及軍隊所採用，如美國聯邦調查局（FBI）、海軍陸戰隊、法國及德國警方等。

而另外一款手槍Glock 17特點在於「快」和「準」，保險掣置於扳機，在危急情況下只需拉動扳機就可快速開槍；而且槍柄和槍管的線條設計，便利擎槍時迅速瞄準目標；彈匣屬雙排17發，能穩定地連續射擊；與同類型手槍比較，Glock 17價位較低，被視為「性價比」最高的手槍。

CF98-A半自動手槍規格

．原產國：中國

．口徑：9mm

．彈種：9mm巴拉貝魯姆彈

．全槍長：190mm

．槍管長：109.9mm

．彈匣容發量：15發

．自動方式：槍管短後坐

．閉鎖方式：槍管偏轉式

．有效射程：50米



中國製CF98-A半自動手槍。（鄭子峰攝）

CS/LP5自動手槍規格

．原產國：中國

．口徑：9mm

．彈種：9mm巴拉貝魯姆彈/DAP92彈

．全槍長：160mm

．槍管長：90mm

．彈匣容發量：8發（7發單排彈匣供彈加彈膛裡1發）

．自動方式：槍管短後坐

．閉鎖方式：槍管迴轉式

．有效射程：50米



中國製CS/LP5自動手槍。（鄭子峰攝）

史密斯威森10型「點三八」左輪規格

．原產國：美國

．口徑：.38mm

．彈種：.38長柯特、.38特種彈、.38/200

．全槍長：234mm

．槍管長：101.6mm

．彈匣容發量：6發

．槍機：雙動式

．發射模式：連發

．有效射程：30米



史密斯威森10型「點三八」左輪。(資料圖片)

SIG-Sauer P250DCc曲尺型半自動手槍規格

．原產國：美國

．口徑：9mm

．全槍長：182mm

．槍管長：98mm

．彈匣容發量：15發

．槍機：槍管短後坐

．有效射程：50米



適格紹爾P250半自動手槍（Sig Sauer P250 DCc Pistol）。（資料圖片）

Glock 17半自動手槍規格

．原產國：奧地利

．口徑：9mm

．彈種：9mm巴拉貝魯姆彈

．全槍長：139.7mm

．槍管長：86mm

．彈匣容發量：17發

．槍機：槍管短後坐

．發射模式：半自動

．有效射程：50米

