警隊換槍｜盤點現時三款常用手槍　與國產92式各擅勝場

《香港01》日前引述消息報道，香港警隊計劃停用美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍，並已敲定轉用中國製手槍。

翻查資料，現時軍裝警員主要佩備「點三八」(或稱.38)左輪，它設計容易上手，體積「袖珍」便於收藏，適合中短距離發射。至於刑偵探員較常佩備瑞士SIG-Sauer P250DCc曲尺，被譽為「人性之槍」，可按掌形更換槍柄；特警隊則會使用奧地利製Glock 17，設計輕盈、槍身線條便於瞄準，大大提升精準度，是現時全球軍警通用手槍。至於有傳考慮引入的「國產92式」，為駐港部隊應用，槍枝設有螢光點，便於夜間射擊。



「點三八」左輪是警隊具標誌性手槍，不少港產「警匪片」都見其身影。（《警察故事》電影劇照）

警隊軍裝巡邏小隊、衝鋒隊、機動部隊等均佩備史密斯威森10型「點三八」左輪，它早於1899年開始在美國生產，採用.38口徑，槍長9.25吋，槍管長4吋，重約907克，以轉輪式彈巢設計，可發射6發子彈。

史密斯威森10型「點三八」左輪。(資料圖片)

「點三八」設計「袖珍」便於收藏

「點三八」左輪結構簡單，容易上手，毋須拉動滑套上膛，只需扣下擊錘再扣動扳機就能發射，轉輪在每一發後會自動旋轉，因此走火及卡彈機會率較低，由於「點三八」左輪相對可靠，亦易於保養維修，在20世紀於全球軍隊及警隊流行。

「點三八」左輪另一設計特點是「袖珍」，易於收藏，早期探員會自備「私伙槍套」繫於胸前或腰間，但由於槍身細小，扣動扳機拉力近乎十磅，開火時後座力較大，而且火力較現代化手槍為弱，較難打中遠距離目標。本港八、九十年代槍匪橫行，「點三八」左輪與賊人所持的AK47步槍和黑星手槍，性能有明顯差距，但「點三八」左輪仍然是香港警隊標誌性槍械，甚至是港產「警匪片」的重要「角色」。

瑞士製適格紹爾P250半自動手槍（Sig Sauer P250 DCc Pistol）。（資料圖片）

P250DCc曲尺被譽為「人性之槍」

至於刑偵（CID）、重案組、「O記」有組織罪案及三合會調查科探員，就主力使用SIG-Sauer P250DCc曲尺型半自動手槍，是一個瑞士品牌，並於德國製造，屬9毫米口徑，槍長7.2吋，槍管長3.86吋，重約875克，可容納15發子彈，有效射程達50公尺。

P250DCc被譽為「人性之槍」，因其設計可配合不同手掌大小安裝不同槍柄，手槍不設保險掣，採用雙動作扳機設計，減低走火風險，一旦駁火亦更靈活。槍嘴前端底部預留俗稱「魚骨」坑槽，方便加裝電筒或雷射瞄準器。P250DCc被視為上一代「軍警手槍」，曾被多個國家的執法部門及軍隊所採用，如美國聯邦調查局（FBI）、海軍陸戰隊、法國及德國警方等。

Glock 17半自動手槍。（資料圖片）

Glock 17「快」而「準」受全球執法部門歡迎

警隊特警隊如飛虎隊、機場特警等就採用澳地利製Glock 17手槍，是目前全球最多執法單位使用的手槍之一，口徑9毫米，槍長5.5吋，槍管長3.4吋，槍枝用工程塑料「偷輕」，重約620克，標準彈匣17發。

國內不少槍械愛好者指出，Glock 17特點在於「快」和「準」，保險掣置於扳機，在危急情況下只需拉動扳機就可快速開槍；而且槍柄和槍管的線條設計，便利擎槍時迅速瞄準目標；彈匣屬雙排17發，能穩定地連續射擊；與同類型手槍比較，Glock 17價位較低，被視為「性價比」最高的手槍。

國產92式槍握使用工程塑料設計，可助減重及減震，槍枝設有螢光點，便於夜間射擊。（中央電視台截圖）

「國產92式」被形容為「中國里程碑」

至於有傳引入的「國產92式」，於1994年生產，分別有軍用5.8mm和警用9mm兩種口徑，現時解放軍駐港部隊及駐澳部隊都有使用，過去亦曾於電影《戰狼》中亮相，主角吳京用來擊斃對手。

綜合內地槍械資訊，「92式」槍握使用工程塑料設計，被形容是「中國手槍發展的里程碑」，同時設有三重保險，可助減重及減震，槍枝設有螢光點，便於夜間射擊。不過，有評論指出，「92式」槍管設計壽命可發射3,000發子彈，惟較普及應用的Glock 17最少1萬發仍有差距。