港鐵香港站東涌線唯一升降機停半年 倡輪椅客香港去中環咁兜大圈
撰文：陶嘉心
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港鐵香港站唯一一部往東涌線月台的升降機，本月5日起進行更工程，暫停服務至明年首季，意味輪椅人士及有需要人士，在未來大半年，無法在香港站往來東涌線月台。
港鐵回覆《香港01》查詢時建議，由香港站至東涌站的輪椅乘客，先到中環站乘荃灣線往荔景站，轉乘東涌線往東涌站，反之亦然。據港鐵APP顯示，原本香港站直往東涌站只需24分鐘，新安排下要接近一小時才到目的地，花費時間一倍有多。
值得注意，輪椅乘客一旦在香港站月台落車，現時沒有升降機上轉車大堂往中環站，港鐵建議乘客如果要轉乘港島線，需要返去荔景站乘荃灣線往中環，才能轉乘港島線。原本香港站內往中環站只需8分鐘，現時兜大圈全程大約37分鐘。
港鐵表示，正陸續更換或全面翻新各車站服務多年的升降機，現正進行香港站連接東涌線大堂及月台層的升降機更換工程，更換為運作效率較高的牽引式升降機、並翻新升降機井道及進行結構檢查，預計工程將於 2025 年第一季完成。
港鐵建議有特別需要的東涌綫乘客，包括使用輪椅的乘，預先規劃及使用替代鐵路綫。
香港站往東涌站
香港站>站內通道往中環站>乘荃灣線（紅色線）往荔景站>轉乘東涌線（橙色線）往東涌站
全程約48分鐘
東涌站往香港站
東涌站>東涌線（橙色線）往荔景站>轉乘荃灣線（紅色線）往中環站>站內通道往香港站
全程約52分鐘
原本東涌線往來香港站至東涌站
全程約31分鐘
輪椅客一旦在香港站月台落車
如欲前往港島線：香港站>乘東涌線（橙色線）往荔景站>轉乘荃灣線（紅色線）往中環站>站內轉乘港島線（藍色線）
全程約37分鐘
港鐵指，升降機更換是必需的大型工程，明白升降機停用期間，或會對部份乘客帶來不便，一直透過不同渠道通知乘客，包括東涌線沿綫車站張貼告示、車站廣播、MTR Mobile 及港鐵網頁等。