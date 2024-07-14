港鐵香港站東涌線唯一升降機停半年　倡輪椅客香港去中環咁兜大圈

港鐵香港站唯一一部往東涌線月台的升降機，本月5日起進行更工程，暫停服務至明年首季，意味輪椅人士及有需要人士，在未來大半年，無法在香港站往來東涌線月台。



港鐵回覆《香港01》查詢時建議，由香港站至東涌站的輪椅乘客，先到中環站乘荃灣線往荔景站，轉乘東涌線往東涌站，反之亦然。據港鐵APP顯示，原本香港站直往東涌站只需24分鐘，新安排下要接近一小時才到目的地，花費時間一倍有多。



值得注意，輪椅乘客一旦在香港站月台落車，現時沒有升降機上轉車大堂往中環站，港鐵建議乘客如果要轉乘港島線，需要返去荔景站乘荃灣線往中環，才能轉乘港島線。原本香港站內往中環站只需8分鐘，現時兜大圈全程大約37分鐘。



香港站大堂連接東涌線月台的唯一一部升降機，正進行更換工程，需暫停服務長達半年，有家長推着嬰兒車來到，始看見告示知悉情況。(香港01記者攝)

港鐵表示，正陸續更換或全面翻新各車站服務多年的升降機，現正進行香港站連接東涌線大堂及月台層的升降機更換工程，更換為運作效率較高的牽引式升降機、並翻新升降機井道及進行結構檢查，預計工程將於 2025 年第一季完成。

輪椅乘客如果在香港站月台落車，如欲前往中環站，要先回荔景站轉荃灣線才能到中環站。（《香港01》）

港鐵建議有特別需要的東涌綫乘客，包括使用輪椅的乘，預先規劃及使用替代鐵路綫。

香港站往東涌站

香港站>站內通道往中環站>乘荃灣線（紅色線）往荔景站>轉乘東涌線（橙色線）往東涌站

全程約48分鐘



東涌站往香港站

東涌站>東涌線（橙色線）往荔景站>轉乘荃灣線（紅色線）往中環站>站內通道往香港站

全程約52分鐘



原本東涌線往來香港站至東涌站

全程約31分鐘



輪椅客一旦在香港站月台落車

如欲前往港島線：香港站>乘東涌線（橙色線）往荔景站>轉乘荃灣線（紅色線）往中環站>站內轉乘港島線（藍色線）

全程約37分鐘



港鐵香港站往東涌線月台升降機維修，有需要人士需改經荃灣線及東涌線往來香港站至東涌站。（港鐵圖片）

港鐵指，升降機更換是必需的大型工程，明白升降機停用期間，或會對部份乘客帶來不便，一直透過不同渠道通知乘客，包括東涌線沿綫車站張貼告示、車站廣播、MTR Mobile 及港鐵網頁等。