港鐵香港站東涌線唯一升降機停半年　輪椅客上落月台要轉車一小時

港鐵香港站東涌線月台由本月5日起進行升降機更換工程，揭露該個熙來攘往的車站，原來連接大堂與月台，僅得唯一一部升降機，並因工程影響會暫停服務至2025年第一季，即輪椅乘客在該站至少長達半年「冇𨋢用」，原本上一層往大堂，或落一層去月台，只需兩、三分鐘，卻要被迫轉車至荔景站再轉荃灣線，多花約一小時轉車繞路，非常折騰。



《香港01》記者今日到香港站視察，並以乘客身份向車站職員查詢，輪椅人士會否有其他無障礙設施或後備解決方案，職員回應稱：「真係冇辦法呀，大家忍耐半年囉！」《香港01》正就事件向港鐵查詢，惟暫未獲得回覆。



東涌線兩月台僅一部升降機連接大堂 缺輪椅階梯升降台

《香港01》記者今日（13日）到港鐵香港站了解情況，發現往來大堂至東涌線月台的唯一一部升降機，已被封起圍板暫停使用，大堂樓層及月台樓層的升降機位置，都各自豎立一個寫着「升降機更換工程」的告示牌，內容為「由7月5日起，連接東涌線大堂及月台的升降機將進行更換工程，暫停服務至2025年第一季。」

其中放在大堂樓層的告示中提醒乘客，「如需要使用升降機往東涌線月台，建議於中環站乘荃灣線到荔景站，再轉乘東涌線」；而在月台樓層的告示則提醒「如需使用升降機往大堂或中環站，建議乘東涌線往荔景站並轉乘荃灣線」。

不過，相關告示牌只在升降機旁邊豎立，其他閘口等位置未見任何告示，但香港站大堂有相關工程的廣播；至於中環站大堂、港島線和荃灣線月台，都不見有相關告示；反而同為東涌線的九龍站，在入閘位置有張貼告示。

上落一層數分鐘變一小時 港鐵職員：冇辦法，大家忍半年

記者曾就該工程以乘客身份向香港站職員查詢，如果推嬰兒車可以怎樣做？職員先建議記者搭荃灣線至荔景，再轉東涌線；記者再問有否輪椅階梯升降台等輔助設施，職員表示沒有，並稱如有需要，可在站內尋求職員的幫忙，她舉例說：「譬如你有BB車嘅話，你可能要抱起BB，我哋再搵同事幫你抬佢（BB車）落去（月台）；輪椅嘅話都係咁，如果佢（輪椅使用者）行到。」

職員續指，是次升降機暫停服務是為了提升機件安全，因此別無他法，她說：「都冇辦法，大家忍耐半年囉，始終（升降機）安全都好緊要。」換言之，如果輪椅人士要由香港站月台上一層往大堂，或由大堂落一層至月台乘東涌線，原本僅花數分鐘，現需要繞路及轉車，至少要花一小時。

記者今日亦曾到港鐵荔景站巡視，在東涌線月台和大堂的升降機位置，發現有關香港站更換升降機工程的告示牌。記者曾向該站職員查詢，他指不清楚有多少乘客因該個升降機工程，而需由香港站折返荔景站轉車，但他表示，每天坐輪椅的乘客量不多，「朝早繁忙時間可能會比較多，但都係十個、八個（輪椅）客」。

傷健人士：職員話有內部升降機畀 惟不確定會否供公眾使用

身兼勞福局康復咨詢委員會委員的樂延協進社外務副主席蘇永通指出，該部升降機早前都曾經停用及維修過一段時間，當時他曾致電向香港站職員查詢，對方回應稱只要預早通知求助，職員有方法帶他到月台，他估計「應該係有啲內部職員𨋢，可以帶我去月台」。

不過，他稱從未在香港站使用內部升降機，故未能確認是否真有其事，或會否供有需要人士使用，「因為始終唔係公眾𨋢」。他又指，雖然港鐵網站和手機程都有相關公布，但並非所有輪椅人士都會接觸到網上資訊，而且他們甚少主動求助，相信輪椅乘客多數到站後看到告示，會選擇折返轉車，寧願自己折騰，所以肯定大受影響。

他又指多年前已在九龍站遭遇唯一升降機故障影響，無法由月台通往大堂出閘，職員亦表明該站連內部升降機也沒有，毫無後備設施，最後他被迫返回列車，改往柯士甸站出閘，再沿車站外的行人天橋花時間繞路到九龍站。他曾多次向港鐵方面反映，在人流和路線較多的車站、或未來新建的車站月台安裝至少兩部升降機，以便交替維修。

他指港鐵僅回應會記下作紀錄，並稱「因為車站設計上有新有舊，未必個個站都做到」。蘇永通則認為，有不少舊式設計的港鐵站月台，都陸續加建升降機及其他無障礙設施，他覺得「未必做唔到，係視乎港鐵肯唔肯去做」，促請港鐵盡快正視問題。