網約車｜運輸署長合法化否需研長遠交通發展︰唔係咩車都可以網約

政府正研究規管網約車平台，目標在2025年完成相關立法建議，文件並提到非法取酬載客定罪後擬須停牌一年。運輸署署長李頌恩今日（15日）於港台節目表示，「唔係咩車都可以提供網約服務」，正參考外地的法規，研究規管網約車平台。她並指，一旦網約車合法化後，市民的養車成本改變，可透過加入網約車增加收入，因此將啟動後續研究，平衡長遠交通的發展，避免增加道路的負荷。



運輸署署長李頌恩。（資料相片／夏家朗攝）

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參考外地法規 將啟動後續研究

李頌恩今早在港台節目表示，明白市民對點對點接載服務有訴求，正參考外地的法規，研究規管網約車平台，當中各地的共通點便包括平台需要領取牌照，或持有本地公司註冊證明等，車主亦要符合審查要求，如購買乘客保險等。「唔係咩車都可以提供網約服務。」

但李頌恩強調，香港的情況與各地並非相同，香港的整體運輸政策，以集體運輸為主，因此需要平衡長遠交通的發展，避免增加道路的負荷。她解釋，一旦網約車合法化後，市民的養車成本改變，可透過加入網約車增加收入，因此不能妄作結論，將啟動後續研究，需要更多數據支持以達至多贏。

公交系統容納幾多不能忽視，太多小車出行，對於我們整體效率，同埋道路承載率，我哋都要睇。 運輸署署長李頌恩

運輸及物流局規管網約車平台研究，建議一方面修例打擊法載客取酬的白牌車，另一方面研究發牌網約車平台。（資料圖片／廖雁雄攝）

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搜集的士車隊數據 研市民街頭截車及網約喜好

李頌恩透露，的士車隊的發牌結果，最快於今個月內公布，屆時將會搜集車隊的數據，分析市民在街頭截車及網上預約的喜好變化。但她強調，並不會等待相關數據出爐，才研究網約車的發牌數量，當局同時會進行實地調查及市民意見取向調查。

當局向立法會提交的文件提到，非法取酬載客定罪後擬須停牌一年。李頌恩表示，一直與警方溝通，如何更有效打擊白牌車非法取酬載客，惟警方目前遇到相關違規，需要求車主提供司機身份，手續繁瑣及需時，車主亦可能不會配合。因此她期望可加強罰則，以進一步打擊非法活動。