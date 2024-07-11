網約車｜新加坡平台TADA宣布進軍香港　計劃今年底前在港推出平台

運輸及物流局規管網約車平台研究，建議一方面修例打擊法載客取酬的白牌車，另一方面研究發牌網約車平台。不過，另一邊廂，總部設於新加坡的零佣金網約車平台TADA宣布進軍香港交通市場，其行政總裁Sean Kim認為香港市場發展潛力龐大，儘管市場競爭激烈，但有信心能夠在競爭對手中脫穎而出，並在香港建立重要的市場地位。



TADA 行政總裁 Sean Kim 出席 TADA 在泰國曼谷舉行的發布會。（ TADA提供）

行政總裁表示香港市場發展潛力龐大 因市民對可靠高效科技需求殷切

總部設於新加坡的零佣金網約車平台TADA宣布進軍香港交通市場，計劃於2024年年底前在港推出其創新科技平台。行政總裁Sean Kim表示 ，香港市場發展潛力龐大，因為香港擁有蓬勃的經濟、高人口密度，以及市民對可靠高效的科技方案有殷切的需求。

他又指，儘管市場競爭激烈，但憑藉TADA對安全、更公平價格和服務質素的承諾，以及在監管合規方面的豐富經驗，有信心能夠在競爭對手中脫穎而出，並在香港建立重要的市場地位。

TADA：歡迎港府計劃規管網約車行業

他又指，歡迎港府計劃規管網約車行業，作為新加坡和泰國的持牌營運商，深明優質管理的監管環境可以促進行業和社會的革新和發展，期待與香港分享的技術和合規經驗，為香港未來的出行方式作出積極貢獻。

TADA今年較早時打入泰國市場，並取得該國陸路運輸部（Department of Land Transport）的營運牌照，亦是獲新加坡陸路交通管理局（Land Transport Authority） 批出營運牌照的五家網約車平台之一。