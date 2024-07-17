屯門大興行動基地集結案　10示威者罪成　官指行動針對警方囚1年

2019年10月屯門疑有不明氣體洩漏，區內居民響應網上號召，到警方的大興行動基地集結，抗議在該處進行催淚煙訓練，警方驅散時拘捕多人。其中10人早前經審訊後被裁定非法集結等罪成，法官謝沈智慧今（17日）在區域法院判刑指，是次非法集結針對警方，公然挑戰執法機關。惟謝官亦指，案中示威者沒有掟汽油彈和磚頭，本案被告亦非帶領角色，判他們入獄1年。



十名被告：李志斗、周沛樺、陳達富、何奕恆、李嘉熹、吳嘉俊、許諾、鄧唯健、梁文健和陸俊恆(介乎22至42歲)。他們被裁定1項非法集結罪成， 指他們於2019年10月30日，在屯門大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結。李志斗、陳達富、何奕恆、吳嘉俊及許諾另被裁定在身處非法集結時使用蒙面物品罪成。此外，李志斗承認未能出示有效身分證明文件罪。

屯門良景邨一帶在2019年10月底被指傳出異味，有人質疑大興行動基地洩漏催淚氣體，引發網民號召晚包圍大興行動基地，並演變為示威者堵路。(資料圖片)

案中被告非領導角色無使用暴力

法官判刑時指，是次非法集結罪針對警方，公然挑戰執法機關。雖然警方發出警告，示威者仍繼續集結。惟法官指，示威者沒有掟汽油彈和磚頭，案中的堵路情況亦不算嚴重。此外，本案被告非帶領角色，亦沒有使用暴力。

法官續指，多名被告在審訊被裁定罪成後表示後悔，是口惠而實不至。就陸俊恆自2019年起參與義工的次數減少，辯方解釋是因健康問題，法官質疑他可參與非法集結，但不能參與義工。

法官就非法集結罪和使用蒙面物品罪，分別以監禁12個月和3星期為量刑起點。由於兩罪涉及同一事件，因此刑期同期執行，所有被告的刑期同為12月個月。此外，法官就李志斗承認的未能出示有效身分證明文件罪，判他罰款1000元。

案件編號：DCCC 280/2021