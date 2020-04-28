【屯門異味】去年圍大興行動基地促查不明氣體　8人踢保後被起訴

8名男女去年10月涉嫌參與圍堵警方屯門大興行動基地行動時被捕，因拒絕警方保釋安排（俗稱「踢保」）被獲釋，警方經調查及徵詢律政司意見後，上周五（24日）再次拘捕該8名人士，並暫控以「在公眾地方管有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」，以及「未能出示有效身分證明文件」罪，將於明日在粉嶺裁判法院提堂。 警方強調絕不姑息違法行為，指踢保不代表警方停止調查，相關人士有再被捕的可能，呼籲市民勿相信流言參與違法行動。警方又表示，去年已聯同消防處調查，無發現可疑氣體來源。

新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨表示去年警方已聯同消防處調查，無發現可疑氣體來源。（郭倩雯攝）

去年10月28日屯門受不明氣體侵襲，有人質疑是警方大興行動基地氣體洩漏，號召10月30日到大興行動基地抗議，要求警方交代。新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨表示，警方當日拘捕52人，包括40男12女，被捕人在不同時候稱拒絕警方保釋安排（俗稱「踢保」），然後被釋放。

警方經深入調查及徵詢第一階段律政司意見後，4月24日再拘捕6男2女，年齡介乎15至27歲，暫控「在公眾地方管有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」，以及「未能出示有效身分證明文件」罪，案件將於明日（29日）在粉嶺裁判法院提堂。

溫景亨指警方絕不姑息違法行為，呼籲市民不要輕易相信假消息參與違法行為，明辨是非真偽。他指踢保並非代表可免受刑責，警方重申踢保不代表中止調查，可能會再被捕。他表示去年10月28至30日已聯同消防處調查傳出異味原因，並無發現可疑氣體來源。