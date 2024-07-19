公屋扣分制．禁餵野鴿｜今年第四季增3項不當行為　餵野鴿可扣7分

房屋委員會資助房屋小組委員會今日（19日）通過實施「屋邨管理扣分制」加強措施，增加三項新的不當行為，當中餵飼野鴿或其他野生動物將被扣7分；在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品被扣7分；抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務被扣15分，相關新措施將於今年第四季實施。



房屋委員會資助房屋小組委員會今日（19日）通過實施「屋邨管理扣分制」加強措施，增加三項新的不當行為，當中餵飼野鴿或其他野生動物將被扣7分。（資料圖片/羅俊文攝）

抗拒或阻礙房委會或其授權人士執行職務將被扣15分

房委會資助房屋小組委員會通過實施扣分制加強措施，增加三項新不當行為以及擴大兩項不當行為的適用範圍。

三項新增不當行為：

．餵飼野鴿或其他野生動物被扣7分；

．在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物）」被扣7分

．抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務被扣15分。



兩項不當行為適用範圍將會擴大：

．「抽氣扇滴油」修訂為「抽氣扇或抽油煙機管道等滴油」

．「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」修訂為「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」



房委會發言人說，有關措施旨在為公共租住屋邨（住戶提供清潔、衞生和安全的居住環境，同時加強執行效能。新措施將於今年第四季實施，房委會會加強宣傳經修訂的扣分制，並會在落實修訂措施前再次提示公屋租戶。

經修訂扣分制不當行為一覽表

A類（扣3分）

．在公眾地方晾曬衣物（房屋署指定地點除外）

．在窗、露台或樓宇外牆放置滴水物件

．抽氣扇或抽油煙機管道等滴油



B類（扣5分）

．未經業主書面同意在出租單位內飼養動物

．在公眾地方煲蠟

．積存污水導致蚊患

．在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙

．在公眾地方非法賭博

．冷氣機滴水



C類（扣7分）

．高空拋擲破壞環境衞生的物件

．在公眾地方吐痰

．在公眾地方便溺

．不讓房委會或其授權的人士於其居住單位或於毗連其單位的任何地方，就房委會須負責的工程，或為符合法定要求，或按房委會涵蓋整幢大廈的維修、保養或改善項目，進行檢查或施工

．沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程

．把出租單位用作食物製造工場或倉庫

．非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務

．在出租單位內積存大量垃圾或廢物，產生難聞氣味，造成衞生滋擾

．亂拋垃圾

．胡亂棄置垃圾

．任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方

．放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方，造成阻塞或妨礙清潔工作

．造成噪音滋擾

．餵飼野鴿或其他野生動物

．在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物）



D類（扣15分）

．高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件

．在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料

．損壞雨水／污水管，引致滲水往下層單位

．損毀或盜竊房屋委員會財物

．把出租單位作非法用途

．抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務

