政府擬修例禁止餵飼野鴿　指引起衞生問題　最高罰款或達10萬元

野鴿雖然不會危害人類，但餵飼野鴿可構成公共衞生問題。環境及生態局、漁護署向立法會提交文件，建議修例訂明除了規管野生動物，亦禁止任何人士餵飼野鴿。當局又指，非法餵飼野生動物和野鴿，會滋擾市民、威脅公眾健康，建議提高現時有關條例所訂的最高罰則，由罰款一萬元，提升至罰款十萬元及監禁一年。當局預計，條例最快可於明年第三季實施。



政府去年修例，將《野生動物保護條例》所訂的禁餵區範圍，由2022年12月31日起，擴展至覆蓋全香港，以加強遏止餵飼野生動物，包括猴子、野豬和麻雀等，但餵飼野鴿並不受條例所禁。

環境局及漁護署向立法會提交文件，指野鴿屬馴化類動物，本身並非條例所指明的野生動物，但餵飼野鴿會構成公共衞生問題，引來其他野鳥如斑鳩、麻雀等，並改變牠們覓食或遷徙行為，危及牠們野外獨立生存的能力。文件續指，餵飼行為會導致野鴿數目不斷增長，或使其他野鳥面臨生存威脅，並造成生態失衡，更會增加疾病和寄生蟲傳播等潛在風險。

政府倡修例禁餵野鴿

當局又指，餵飼野鴿人士不時將食物，如米和麵包，撒在公眾地方，其引來的野鴿、野雀的糞便，不但弄髒公眾地方，亦令附近居民和過路人士感到厭惡。就此，當局建議修例，除了本身訂明的野生動物，任何人士亦不得餵飼野鴿。

建議引入定額罰款制度 金額為5000元

另外，現時有關條例的最高罰款為一萬元，當局建議提升至十萬元及監禁一年。當局又建議，為違例餵飼野生動物及野鴿，引入定額罰款制度，容許執法人員即時向正在違反，或已經違反禁餵規定的人士，發出定額罰款通知書，其定額罰款金額建議為5,000元。

當局又建議，修例讓漁護署署長可以書面授權任何公職人員，行使條例賦予的相關權力，從而讓政府靈活地調配不同部門的人員，參與非法餵飼野生動物及野鴿的執法行動。

文件亦提及，條例旨在禁止於野外餵飼野生動物，並非限制市民餵飼合法飼養的野生動物，故建議作出相應修訂，說明市民在合法情況下，圈養野生動物可獲豁免禁餵規定。當局計劃於今年第四季，向立法會提交有關條例草案，預計最快可於2024年第三季全面生效。