微軟死機｜DONKI系統故障　中環店僅兩收銀運作　排隊等20分鐘

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障期間，超市DON DON DONKI（19日）下午約四時，在社交平台Facebook上表示，由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤，部分店舖只接受現金及八達通付款。



記者到DONKI銅鑼分店視察，店內約20個收銀櫃檯，逾半顯示「黑屏」，未能如常運作。有職員解釋，收銀機故障與微軟系統「死機」有關，但付款方法未受影響。至於中環分店則僅開放兩個收銀櫃位，現場顧客大排長龍，須排隊至少20分鐘。



位於中環的DONKI在下午4時，店內有職員舉起指示，稱「由於系統出現故障，付款時間需時」。

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銅鑼灣分店逾半收銀現黑屏未能運作 付款方法未影響

記者到銅鑼灣DONKI視察，店內只有20部收銀機，僅2個人手收銀櫃位及約5部自助收銀機開放使用，其餘收銀機則貼上暫停使用標示，並顯示黑屏。

記者以顧客身份詢問DONKI店員，店員解釋，由於微軟系統故障，導致店內大部份的收銀機未能開啟，目前可運作的收銀櫃檯，仍接受各類付款方式，包括信用卡支付。

另外，DONKI會員系統未能使用，DONKI會員手機應用程式亦顯示為白屏。職員向記者提供一張紙，寫下會員姓名、電郵地址，以及手機號碼等資料，並表示會員儲分會在系統修復後補上，但需要保留付款收據至收到積分時才丟棄。

陳先生透露，店內20多個付款櫃檯只開放了人手付款及自助付款各一，導致付款隊伍大排長龍，他指，剛才排隊排了20分鐘，惟付款時仍能使用信用卡付款。（夏家朗攝）

至於中環分店，顧客陳先生透露，店內20多個付款櫃檯，只開放了人手付款及自助付款各一，導致付款隊伍大排長龍。他指，剛才排隊等候約20分鐘，付款時仍能使用信用卡付款。內地客王先生亦指剛才排隊等候30分鐘左右，使用八達通付款，職員亦未有解釋系統故障原因。

記者向職員查詢，職員表示，除人手及自助付款櫃檯開放各一，其他櫃檯均未能使用，但稱：「錢係俾到嘅，用咩方法都俾到，只係需要排一陣隊」。

《香港01》正向DONKI查詢。